الإسكان تخاطب الفائزين بأراضى الأكثر تميزا لاستكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية

ناشدت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الفائزين بقطع الأراضي الأكثر تميزا بالقرعة العلنية اليدوية بمشروع مسكن بتاريخ 2023/12/17 بضرورة التوجه لجهاز المدينة المختص لاستكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية وذلك خلال مهلة شهر.

وعقدت وزارة الإسكان قرعة علنية يدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية التى طرحتها الوزارة ضمن برنامج مسكن خلال شهر أغسطس الماضي، وعقدت القرعة لتخصيص أراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدن القاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة والعبور.

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وضم الطرح الثالث لبرنامج مسكن 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة)، بجانب 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة)، بالإضافة إلى 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

وحددت الوزارة شروط التقديم على الأراضي:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخصا معنويًا (شركة أو مؤسسة).

2- ألا تقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ بدء الحجز.

3- وفي حالة تقدم كل من (الزوج - الزوجة) لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة أو أكثر من مستوى قطع أراضي الإسكان المعروضة يتم استبعادهما من الحجز.

حق للأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها.

4- يتم رفع المستندات الآتية صورة الرقم القومي (للزوج والزوجة) شهادات ميلاد الأولاد القصر إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة) على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية.

5- في حالة تقدم أكثر من عميل على قطعة الأرض تكون الأولوية لأعلى نسبة استكمال من ثمن الأرض خلال شهر من التخصيص.

6- وفي حالة التساوي يتم الاحتكام للقرعة العلنية بين المتقدمين.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم إنجازه في مجالات الإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، وغيرها من المجالات التنموية، التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 2023، مؤكدًا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي.