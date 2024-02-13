وفاة محمد الظواهري شقيق زعيم القاعدة السابق

توفي محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة السابق، العضو البارز في حركة الجهاد الإسلامي خلال السنوات الماضية، كما أعلن خالد المصري محامي الأسرة.

وولد محمد الظواهري في مارس عام 1953 بالدقي في محافظة الجيزة والتحق بكلية الهندسة وانضم إلى جماعة الجهاد الإسلامي الإرهابية التي كانت تستهدف الوصول إلى الحكم.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.