11 بطولة نسائية في مسلسلات رمضان 2024

يبدأ السباق الدرامي الرمضاني بعد أسابيع قليلة جدًا، وتدخل عدد من الفنانات السباق بمسلسلات يتصدرن الأفيش الخاص بها، وتصنف كبطولة نسائية.

ومن ضمن أكثر من 30 عملا يدخلون السباق الدرامي هذا العام، اقتنص الفنانات ثلث هذا الرقم ليحسب لهن كبطولات نسائية، في رقم مساو لرقم العام الماضي، وهو 11 بطولة نسائية.

غادة عبد الرازق

تستمر غادة عبد الرازق في مسلسلات البطولة النسائية التي تقدمها منذ أكثر من 10 سنوات، محافظة على مكانتها كبطلة أولى للعمل، وذلك من خلال مسلسل “صيد العقارب” الذي تشارك به في دراما رمضان 2024، وهو مسلسل درامي تشويقي من 15 حلقة.

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المسلسل من بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، محمد نجاتي، كريم محجوب، وعدد من الفنانين، من تأليف باهر دويدرار وإخراج أحمد حسن.

نيللي كريم

تستمر نيللي كريم هي الأخرى في تقديم أعمال البطولة النسائية وتتخلى عن الدراما والأعمال الجادة هذا العام وتطل على الجمهور بعمل لايت كوميدي تغير فيه جلدها، وذلك خلال مسلسل “فراولة” الذي ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة.

والمسلسل من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، أحمد فهيم، حجاج عبد العظيم، شيماء سيف، علا رشدي، دنيا سامي وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

رانيا يوسف

كما تعود رانيا يوسف للدراما الرمضانية من خلال مسلسل “جريمة منتصف الليل”، وذلك بعد غياب ثلاث سنوات منذ مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي شاركت فيه عام 2021.

ويشاركها بطولة المسلسل أحمد عبد العزيز، صلاح عبد الله، حسني شتا، عفاف شعيب، محمد عز، ملك قورة، محمد مهران وعدد من الفنانين، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان.

ياسمين صبري

وغابت ياسمين صبري هي الأخرى عن الدراما منذ أربع سنوات منذ آخر مسلسلاتها “فرصة تانية” الذي قدمته عام 2020، وتعود بمسلسل جديد يحمل اسم “رحيل”، لتحجز لنفسها مكان في مسلسلات البطولة النسائية.

مسلسل “رحيل” من بطولة ياسمين صبري، أحمد فهمي، أحمد صيام، وجاري التعاقد مع باقي أبطال المسلسل، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج إبراهيم فخر.

غادة عادل

وتعود غادة عادل لدراما رمضان بالمسلسل الكوميدي “لانش بوكس”، بعد غياب عامين منذ مسلسل “أحلام سعيدة” الذي قدمته عام 2022، وهو مسلسل لايت كوميدي عن عصابة مكونة من ثلاث من ربات البيوت مكونة للدفاع عن عائلاتهم، وهو مسلسل قصير من 15 حلقة.

وتشارك في بطولة غادة عبد الرازق، أحمد وفيق، هشام إسماعيل، جميلة عوض، فدوى عابد، شاهين، صدقي صخر، عمرو رمزي، أحمد الشامي، ساندي مراد، أسامة أبو العطا وعدد من الفنانين، من تأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.

سمية الخشاب

وتنضم للقائمة الفنانة سمية الخشاب التي تقدم عملا دراميا اجتماعيا شعبيا يحمل اسم “بـ 100 راجل”، وهو المسلسل الذي تعود به للدراما بعد غياب 3 سنوات منذ مسلسل “ملحمة موسى” الذي قدمته عام 2021، وهو مسلسل طويلة مكون من 30 حلقة.

والمسلسل من بطولة سمية الخشاب، صلاح عبد الله، محمود عبد المغني، هالة فاخر، سما إبراهيم، محمد القس، إيمان يوسف وعدد من الفنانين، من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.

ريهام حجاج

وتحرص ريهام حجاج كل عام على المشاركة في الدراما الرمضانية بعمل مختلف، وهذا العام تغير جلدها هي الأخرى لتقدم مسلسل لايت كوميدي بعنوان “صدفة”، بعد سلسلة من المسلسلات الدرامية، حيث تلعب دور مدرسة تاريخ.

والمسلسل من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، فراس سعيد، سلوى خطاب، رشدي الشامي، نور إيهاب، رحاب الجميل، ميار الغيطي، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.



روجينا

وللعام الرابع على التوالي تخوض روجينا سباق رمضان بمسلسل من بطولتها المطلقة، ولكن هذه المرة تقدم مسلسل قصير وليس طويل كالمعتاد، من 15 حلقة فقط، وهو مسلسل “سر إلهي” الذي تعود فيه للشخصية الشعبية.

والمسلسل من بطولة روجينا، أحمد مجدي، مي سليم، رنا رئيس، محمد ثروت، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، رشا مهدي، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، نهى عابدين، محمود حجازي، محمود الحديني، ومريم أشرف زكي، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

درة

وتعود درة للبطولات المطلقة مرة أخرى، ولكن هذه المرة ستكون الأولى لها في موسم رمضان وليس خارجه كالمعتاد، حيث تخوض التجربة هذه المرة بمسلسل درامي اجتماعي يحمل اسم “إثبات نسب”، وهو مسلسل قصير مكون من 15 حلقة.

والمسلسل من بطولة درة، صدقي صخر، ومحمود عبدالمغني، وهند عبدالحليم، ومحسن محيي الدين، وإسلام جمال، وولاء الشريف، من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد عبده.



مي عمر

نفس الأمر ينطبق على مي عمر التي خاضت تجربة البطولة المطلقة من قبل خارج سباق رمضان، ولكن في هذه المرة تخوض تجربة البطولة المطلقة للمرة الأولى في رمضان 2024 من خلال مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، وهو مسلسل قصير مكون من 15 حلقة.

والمسلسل من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، ولاء الشريف، والمسلسل قصة وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

سلمى أبو ضيف

وتضم القائمة الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف التي تقدم أولى بطولاتها المطلقة في مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، والذي تقدم من خلاله شخصية فتاة تعاني من هوس مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مسلسل قصير 15 حلقة.

والمسلسل من بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، محمد محمود، انتصار، فرح يوسف، هند عبدالحليم، محمد شاهين، وإسلام إبراهيم، من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.