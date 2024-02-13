مسلسلات رمضان 2024، شاهد البوستر الرسمي لـ "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق

مسلسلات رمضان 2024، طرحت قناة dmc عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير "انستجرام" البوستر الرسمي لمسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024 عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

وتقدم غادة عبد الرازق خلال مسلسل صيد العقارب هذا العام دراما اجتماعية مليئة بالتشويق خلال صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم.