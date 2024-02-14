طارق فهمي: متاهة الترتيبات الأمنية بين إسرائيل وحماس خطر حقيقي على مستقبل غزة

حماس ، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجى، إن حماس وإسرائيل كلاهما يعمل في اتجاهات محددة سواء بالتفاوض أو استمرار المواجهات.

التضرر الكبير لقدرات حماس

وأضاف فى تصريح لـ«فيتو»: ومع ذلك حجم الخسائر التي منيت بها حركة حماس يؤكد مدى التضرر الكبير في قدراتها المرتبطة بالقوة الصاروخية والقدرة على الإطلاق في منطقة غلاف غزة على وجه التحديد، وإن كان يلاحظ عدم استهداف مواقع عسكرية أو مناطق لها رمزيتها، مثل ديمونة وتل أبيب ومطار بن غوريون ورامون إضافة إلى القواعد العسكرية ومقرات أمنية، في إشارة لا تغيب إلى أن القدرات الصاروخية ومناطق الإطلاق والمنصات إما أنها تم استهدافها، أو أصبحت خارج خدمة العمليات، بالتالي تم تقليص القدرات الهجومية بل والدفاعية معًا.

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وتابع: الصواريخ الآن تطلق بصورة متقطعة في كرسالة لاستمرار التهديدات الراهنة لمناطق محددة بما في ذلك منطقة الغلاف الاستراتيجي الراهن،

أهداف الترتيبات الأمنية الإسرائيلية

وواصل حديثه قائلا: تنفيذ المخطط الإسرائيلي الجاري لإحكام السيطرة على غزة، لن يتوقف في كل الأحوال إلا بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية سواء في عمق القطاع، أو على طول امتداد ممر صلاح الدين من الشمال إلى منطقة كرم أبو سالم التي ستكون على رأس الأولويات الأمنية والاستراتيجية للجانب الإسرائيلي.



الخطر يهدد مستقبل قطاع غزة

وتابع: وجود إسرائيل على الأرض، والدخول في متاهة الترتيبات الأمنية المتعددة، يمثل خطرًا على مستقبل القطاع الذي ستتقلص مساحته الجيو استراتيجية، كما سيعاني سكانه من عمليات ترانسفير إلى داخل القطاع أو الخارج من خلال مشروعات شيطانية متعلقة بالتهجير القسري أو الطوعي، وغيرها من الارتدادات المكلفة بما في ذلك الدعوة إلى نزع سلاح "حماس" من خلال تعامل دولي، واحتمال تدويل القطاع مع التأكيد على ما يمكن أن يمثل خطرًا حقيقيًا على قوة "حماس" باعتبارها طرفًا مقاومًا رئيسًا.

استكمل: نجاحاتها وإنجازاتها الأولى لا توازي ما جرى من مواجهات حقيقية تمت وتتم وتمس مستقبل الحركة نفسها في الساحة الفلسطينية، على رغم التأكيد على بقائها على قيد الحياة حال توقف إطلاق النار وتحقيق الهدن المقترحة، الأمر الذي سيبقي "حماس" في إطار المساوم والمقاوم ليس أكثر ولكنه لن يحكم.



واختتم: بقاء الحركة في محيطها الحالي كفكرة أيديولوجية وعنصر مقاومة، لن يجعلها تعود لتصدر المشهد إلا في إطار مفاوضات ضمن أطراف، ومن خلال معادلة تشمل الكل وعودة السلطة الفلسطينية لإدارة الأوضاع ولو بصورة موقتة ورمزية.

