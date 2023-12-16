السبت 16 ديسمبر 2023
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حوادث

المرور يعيد فتح طريق الواحات بعد انتهاء أعمال تركيب كمر معدني

المرور تعيد فتح طريق
المرور تعيد فتح طريق الواحات

قررت الادارة العامة للمرور، صباح اليوم السبت، إعادة فتح طريق الواحات أسفل الكوبري بعد انتهاء أعمال تركيب الكمر المعدنى لتوسعه كوبرى 8 بتقطاع مع الطريق الدائرى.

 

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وكان فى وقت سابق كشف مصدر أمنى تفاصيل اعمال وراء اغلاق الطريق  إنه في إطار تنفيذ أعمال إزالة ورفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبرى (۸) الكائن تحديدًا أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

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وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة  بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية؛ تم استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال أسفل الكوبرى لتحويل حركة المرور أثناء أعمال رفع الكمر المشار إليه.


كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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الإدارة العامة لمرور الجيزة الأتوبيس الترددي الذكي الطريق الدائري حول القاهرة الكبري اعادة فتح طريق الواحات

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