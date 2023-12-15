الجمعة 15 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 609 أحكام قضائية في أسوان ودمياط

حملات أمنية لضبط
حملات أمنية لضبط متجرى المواد المخدرة، فيتو

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت جهودها  بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية عن  ضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 609 حكم قضائى.
مديرية أمن أسوان 
وتم ضبط قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الهيروين) بحوزة متهمين وتنفيذ (609) أحكام قضائية متنوعة.
مديرية أمن دمياط
كما تم ضبط  قضيتين "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,700 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3,500 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين –  فرد محلى و4 طلقات) بحوزة 3 متهمين "لـهم معلومات جنائية" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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الأجهزة الأمنية الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام وزارة الداخلية قطاع الأمن العام

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