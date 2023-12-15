الأمن العام يضبط 70 قضية مخدرات وينفذ 52 ألف حكم قضائي

يواصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط (70) قضية مواد مخدرة بإجمالى (78) متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (44,785 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (17,250 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (4,250 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,180 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1,625 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (800 جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت ( 70 جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (10 جرام).



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كما أسفرت الجهود فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (8 قطع أسلحة نارية بحوزة 8 متهمين) و(90) قطعة سلاح أبيض.



وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (52082) حكما قضائيا متنوعا شملت (119) حكم جناية- (16248) حكم حبس جزئى- (3021) حكم حبس مستأنف - (24910) حكم غرامة - (7784) مخالفة.



كما أسفرت الجهود فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (20) متهما وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (19) متهم و (250) دراجة نارية مخالفة و(27985) مخالفة مرورية متنوعة.

فحص السائقين

وتم فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.