"مصر 2024 الآمال والتحديات"، ندوة في بيت السناري غدا

يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية، ندوة "مصر ٢٠٢٤.. الآمال والتحديات" التي تنظمها لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء غدا الأحد الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.

ندوة مصر 2024

و يحاضر في الندوة التي يديرها الدكتور يوسف ورداني مساعد وزيرى الشباب والرياضة السابق، كل من لواء أركان حرب دكتور محمد الهمشري رئيس أكاديمية النيل الوطنية وامين عام المؤسسة العربية للاعلام والثقافة، والدكتور ابراهيم أمين أستاذ الإدارة العامة معاون وزير الهجرة ومساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق.

Advertisements

بالإضافة إلى الدكتور اسلام ريحان مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي لحقوق الانسان، والدكتور محمود عبد العزيز المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والفائز بجائزة حلمي شعراوي للدراسات الافريقية لعام ٢٠٢٣.

