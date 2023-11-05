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ثقافة وفنون

القاهرة مؤرخة، ندوة للدكتور نزار الصياد في بيت السناري 14 نوفمبر

بيت السناري، فيتو
بيت السناري، فيتو

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "القاهرة مؤرخة" للدكتور نزار الصياد، وذلك بالتعاون مع مبادرة "سيرة القاهرة"، في تمام الساعة ٨ من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٤ نوفمبر الجاري. 

 

ندوة القاهرة مؤرخة 

وتتناول الندوة مناقشة وتوضيح جوانب من تاريخ القاهرة وعمارتها ولمحات من عصور متعددة مرت بها العاصمة المصرية في فترات مختلفة. 

 

بيت السناري 

ويقيم بيت السناري بصورة منتظمة عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، والورش الفنية، والندوات التثقيفية، التي يقبل عليها عدد كبير من المثقفين والباحثين.

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