الخميس 07 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

كم النيل، معرض فني في بيت السناري عن شريان الحياة للمصريين

بيت السناري، فيتو
بيت السناري، فيتو

يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، معرض فني بعنوان "كم النيل"، حيث يفتتح المعرض يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويستمر المعرض في الفترة من الأحد 10 وحتى 13 ديسمبر الجاري. 

معرض كم النيل 

المعرض يفتح نافذة على روعة النيل وتأثيره العميق على الثقافة والحياة المصرية، من خلال عرض باقة مختارة من الصور الفوتوغرافية المعبرة وتقديم فقرات من الموسيقى الحية الكلاسيكية والمعاصرة. 

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و تأتي الفعالية لتسليط الضوء على ضرورة حماية نهر النيل، الشريان الحيوي الذي نسج حياة مصر القديمة والحديثة، ولا يزال رمزًا للحضارة المصرية عبر آلاف السنين.

محمد حاكم فيلسوف الضحك، معرض كاريكاتير في بيت السناري

الجمهور والنقد المسرحي، ندوة في بيت السناري غدا

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معرض كم النيل بيت السناري السيدة زينب بيت السنارى الأثري مكتبه الإسكندرية

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