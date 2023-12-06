كم النيل، معرض فني في بيت السناري عن شريان الحياة للمصريين

يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، معرض فني بعنوان "كم النيل"، حيث يفتتح المعرض يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويستمر المعرض في الفترة من الأحد 10 وحتى 13 ديسمبر الجاري.

معرض كم النيل

المعرض يفتح نافذة على روعة النيل وتأثيره العميق على الثقافة والحياة المصرية، من خلال عرض باقة مختارة من الصور الفوتوغرافية المعبرة وتقديم فقرات من الموسيقى الحية الكلاسيكية والمعاصرة.

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و تأتي الفعالية لتسليط الضوء على ضرورة حماية نهر النيل، الشريان الحيوي الذي نسج حياة مصر القديمة والحديثة، ولا يزال رمزًا للحضارة المصرية عبر آلاف السنين.