الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

استغنى عن وسائل فرد الشعر بهذه الوصفة البسيطة

فرد الشعر، فيتو
فرد الشعر، فيتو

 فرد الشعر من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على شعر ناعم وانسيابى ما يزيد من جمالهن وجاذبيتهن.

ووسائل فرد الشعر عديدة ولكن للأسف معظمها يدمر الشعر ويزيد من مشاكله التى تؤثر على مظهره ولمعانه، لذا تبحث الفتيات كثيرا عن وسائل فرد الشعر الطبيعية.

 

وصفة طبيعية لفرد الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لفرد الشعر.

المكونات:-

2 ملعقة زيت جوز الهند

2 ملعقة عصير ليمون

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا حتى نحصل على خليط متجانس وناعم.
  • نترك الخليط جانبا حتى تتكون طبقة على سطحه.
  • نأخذ هذه الطبقة ونفردها على الشعر.
  • نمشط الشعر ونلفه لمدة ساعة.
  • نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لفرد الشعر، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

Advertisements

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

 

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

txt

وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

txt

وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

فرد الشعر وسائل فرد الشعر وصفة طبيعية لفرد الشعر العناية بالشعر تغذية الشعر نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

علاج الشعر المتقصف من الطبيعة، والنتيجة مبهرة

ماسكات طبيعية لعلاج هيشان الشعر، أبرزها الأفوكادو والزبادي

وصفة طبيعية لتغذية الشعر وترطيبه ولمعانه

فيتامينات وزيوت هامة لنمو الشعر، استخدميها في روتينك اليومي

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة وقرارات جمهورية هامة

تفاصيل جديدة في حادث تعرض أرملة وائل الإبراشي لمحاولة قتل

هيئة الدواء تحذر من مضاد حيوي ميجاموكس المستخدم للأطفال في السوق (مستند)

بعد الاعتذار، حلا شيحة تظهر في هذا المسلسل

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

أخبار مصر: وفاة الفنان عادل أنور، ساويرس يعلق على خطة اغتيال السنوار، اتحاد الكرة يصفع الزمالك، الأهلي والاتحاد بالمونديال

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة والجبن، لذيذة وسهلة التحضير

Advertisements

منوعات

المزيد

الأكثر غزارة منذ 150 عاما، إعصار فانيا يضرب روسيا

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة والجبن، لذيذة وسهلة التحضير

ردا على تدنيس مسجد، مجهولون يقتحمون كنيس يهودي بتل أبيب ويرفعون الأذان فيه (فيديو)

قرار ملزم بشأن المواقع الإباحية بجميع أنحاء العراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 15-12-2023

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتقنين وضع الأجانب المقيمين في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز

ما هو ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة، الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية