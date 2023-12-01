السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

سد النهضة بإثيوبيا،
سد النهضة بإثيوبيا، فيتو

أزمة سد النهضة، كشف الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، آخر تطورات ملف سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: نحن مستمرون في محاولات التوصل لاتفاق قانوني بشأن سد النهضة.

 

جولة مفاوضات جديدة بملف سد النهضة

ولفت إلى أن هناك جولة قادمة من المفاوضات بشأن سد النهضة مع الجانب الإثيوبي في أديس أبابا منتصف ديسمبر الجاري.

هل تصل مياه سد النهضة إلى مصر بعد التخزين الخامس؟ خبير يجيب وفقا للتصميم الهندسي

قضية سد النهضة، رسالة رئاسية جديدة بشأن مسار المفاوضات الجارية

وكشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة آخر تطورات سد النهضة الهندسية، قائلًا: "جرت دراسات سد النهضة الأولى بواسطة مكتب الاستصلاح الأمريكي عام 1964، وتم وضع حجر الأساس 2 أبريل 2011".

Advertisements

وكتب أستاذ الموارد المائية على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا قال فيه: "كان مقررًا افتتاح المرحلة الأولى بتشغيل توربينين فى نهاية 2014، والانتهاء من السد بأكمله فى 2017، إلا أن أول توربينين تم تشغيلهما في فبراير وأغسطس 2022 بتأخير 8 سنوات، وهما يعملان بصورة متقطعة، وحاليا متوقفين منذ منتصف سبتمبر الماضي".

وأضاف: “انتهى التخزين الرابع في 9 سبتمبر 2023 عند منسوب 625 م بتخزين 24 مليار م3، بإجمالي تخزين 41 مليار م3، وعبور المياه أعلى الممر الأوسط”.

وتابع: "تم تعلية جانبي السد إلى منسوب 635-640 م ومتبقٍّ أقل من 10 م للوصول إلى المستوى النهائى 645 م وسعة تخزينية مقدارها 74 مليار م3، وفى حال ترك ممر أوسط (مفيض مفتوح بدون بوابات) عند منسوب 640 م فإن التخزين النهائي سوف يكون عند نفس المستوى بحد أقصى 64 مليار م"3.

الاستعدادات للتخزين الخامس والأخير

وأضاف: "بدأت أعمال الاستعدادات للتخزين الخامس والأخير نهاية أكتوبر الماضي بفتح بوابة التصريف الشرقية لتصريف المياه التي تتدفق أعلى الممر الأوسط بعد توقف التوربينين منتصف سبتمبر الماضي، إلا أن المياه ما زالت مستمرة أعلى الممر مما أدى إلى فتح بوابة التصريف الثانية لسرعة تجفيف الممر الأوسط، ويبلغ إجمالي التصريف اليومي حاليًّا حوالي 70 مليون م3، وبالفعل انخفضت كمية المياه أعلى الممر وسوف تتوقف اليوم أو غدًا".

وأكد أنه في ظل تعثر المفاوضات فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من رفع الممر الأوسط وجانبي السد إلى المستوى الأخير خلال عدة أشهر، وقد يصل التخزين الخامس إلى 23 مليار م3 دفعة واحدة وأخيرة، كما حدث هذا العام بتخزين 24 مليار م3".

واختتم: "في حال تشغيل التوربينين أو أي توربين آخر من الأحد عشر توربينًا الجاري تركيب بعضهم فإن مياه التشغيل سوف تصل إلى السودان ثم مصر".

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

وزير الرى الدكتور هانى سويلم وزير الري سد النهضة تطورات ملف سد النهضة تطورات ازمة سد النهضة أزمة سد النهضة اثيوبيا عمرو أديب

مواد متعلقة

عبد السند يمامة: هذا ما أفعله في ملف سد النهضة حال فوزي بانتخابات الرئاسة

هل تصل مياه سد النهضة إلى مصر بعد التخزين الخامس؟ خبير يجيب وفقا للتصميم الهندسي

خبير يكشف عن خطوة تتخذها إثيوبيا لأول مرة بسد النهضة قبل المفاوضات مع مصر

قضية سد النهضة، رسالة رئاسية جديدة بشأن مسار المفاوضات الجارية

الأكثر قراءة

عمرو أديب يكشف عن انخفاض كبير في سعر الدولار بالسوق السوداء ويحذر من الدولرة

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يفجر مفاجأة: عروض الأسعار في يناير وهمية

استهدفت 3 قواعد عسكرية ودبابة ومدرعة، كتائب القسام تشن هجوما على جيش الاحتلال

وزير الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر العالمي للمعدن الأصفر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم

عامر حسين يكشف هوية المدير الفني الجديد لـ اتحاد الكرة

تفاصيل أول تقارير غرفة عمليات حملة فريد زهران عن تصويت المصريين بالخارج

Advertisements

منوعات

المزيد

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب فى رأس السنة بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان

أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح في لقاء ليفربول وفولهام

قمر الكريسماس وشهب الدب الأصغر والانقلاب الشتوي، أبرز الظواهر الفلكية في ديسمبر

زفة بالسيارات المزينة بالأعلام المصرية أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية بماليزيا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة يانج أفريكانز.. مشوار مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المفتى يكشف أسباب عدم تطبيق الحدود الشرعية

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

برغم صغر عدد كلماتها، 10 فضائل للتهليل والتحميد والتسبيح

المزيد
الجريدة الرسمية