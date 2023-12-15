الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أبو عبيدة يكشف الأعداد الحقيقية لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

أبو عبيدة، قال الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، إنه بعد 70 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة، فإن جنودنا يتربصون بالعدو في كل مكان 


أبو عبيدة: جنود الاحتلال لا يبدون أي مقاومة في مواجهة كتائب القسام 


وأضاف أبوعبيدة، أن القتال بين مقاتلي القسام وجنود الاحتلال أظهر مدى ضعف جيش الاحتلال لا يعتمد على جنوده ولكنه  يعتمد على التكنولوجيا ولكن في وقت المواجهة يهربون ويستغيثون ويتصيدهم مقاتلي القسام.
وتابع:" أن جنود الاحتلال لا يبدون عن الاقتحام أي مقاومة، وكل ما يعلن عنه جيش الاحتلال عن عدد قتلاه ومصابيه ليست حقيقية مطلقا".
وأكد أبوعبيدة أن الذي قتله مقاتلي القسام أضعاف ما يعلنه جيش الاحتلال، مطالبا بالانتفاضة ومواجهة الاحتلال في كل أنحاء الضفة الغربية لإيقاف مخطط الاحتلال بتهجير الفلسطينيين.

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خسائر جيش الاحتلال خلال الـ5 أيام الماضية 


وأضاف المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام: "إن مقاتلينا يواجهون قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة مدعومة بالطائرات".
وذكر  أبو عبيدة في حديثه:" لقد تمكن مقاتلي القسام خلال الـ5 أيام الأخيرة من استهداف 100 ألية إسرائيلية في محاور القتال المختلفة في قطاع غزة".

وتابع: "ونفذ المجاهدون على مدار الـ5 أيام الماضية عدد من الكمائن المحكمة لجنود الاحتلال الإسرائيلي في الشجاعية والشيخ رضوان وعدد من المناطق في قطاع غزة وذلك من خلال استدراجهم وتفجيرهم بعبوات ناسفة وضربهم بالأسلحة الرشاشة".


وأكد أبو عبيدة: إن مقاتلي القسام أوقعوا العديد من قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العمليات التي نفذتها خلال الأيام الـ5 الماضية.

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أبوعبيدة: مقاتلو القسام استهدفوا 100 آلية إسرائيلية خلال 5 أيام

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أبوعبيدة: إسرائيل تستخدم المرتزقة في حربها على قطاع غزة

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