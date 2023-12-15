الشباب والرياضة بالأقصر تطلق معسكرات اليوم الواحد بمراكز الشباب

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات معسكرات اليوم الواحد تحت شعار أبنائنا مستقبلنا، وذلك بمركز شباب الاقالتة التابع لإدارة شباب القرنة وبمشاركة ٩٠ طليعا من أعضاء المركز.

تنفذ معسكرات اليوم الواحد الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر وذلك تحت رعاية الدكتورة جيهان حنفي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء. والدكتورة هالة عثمان مدير عام إدارة البرامج والأنشطة والأستاذ أشرف عبدالعليم مدير عام الرحلات والمعسكرات.

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جاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.



وأشاد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بتلك المعسكرات التي تساهم في توسيع مشاركة أعضاء مراكز الشباب، وبث روح المنافسة والتعاون بين النشء وإبراز مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، التي تمكنهم من ترسيخ مفهوم العمل الجماعى من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والفنية داخل المعسكر.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر أن المعسكر يضم ثلاث مراكز شباب بالمحافظة بدأ بمركز شباب الاقالة وتم تقسيم المعسكر إلى ثلاث ورش عمل كل ورشة تتكون من ٣٠ طليع وتضم ورش عمل ( العاب رياضية وترويحية - أنشطة إبداعية وبيئية- خدمة مجتمعية).

وبدأت الفاعليات بتحية العلم وتقدم الاستاذ ممدوح عبدالله جرجس بإدارة ورشة عمل حول التنمية البشرية والسلوكيات والمهارات الحياتية، وأدار الاستاذ احمد الصياد ورش عمل حول الألعاب الرياضية والترويحية وادار الأستاذ اشرف احمد الشاذلى ورشة فنية وتم توزيع بريك جاف على المشاركين.

وذلك تحت اشراف الاستاذة مروة محمد احمد مدير ادارة تنمية النشء بالمديرية والأستاذ أحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة.

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