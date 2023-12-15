الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 3 أسرى إسرائيليين على يد جنوده في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

الهجوم البري على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن مقتل 3 أسرى في قطاع غزة بنيران صديقة.


سرايا القدس تستهدف 3 أليات إسرائيلية 


وعلى الجانب الآخر ذكرت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها استهدفت 3 آليات عسكرية للعدو بقذائف "التاندوم" و"الآر بي جي" في محور بيت لاهيا شمال قطاع غزة.


وقالت  سرايا القدس في البيان الصادر عنها: "إننا قصفنا أوفاكيم ومفتاحيم في وقت سابق من اليوم الجمعة، برشقة صاروخية مركزة".

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وفي السياق ذاته كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن مقتل الرقيب أول تومر شلومو ميارا، وهو الضابط في سلاح الهندسة القتالية الكتيبة 710 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في معارك مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في قطاع غزة.


وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أن قواته الخاصة عثرت على جثة الأسير إيليا توليدانو في قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

 

وفي السياق ذاته، أعلنت المقاومة  الفلسطينية، أن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع 10 جنود إسرائيليين من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية للعدو في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بشكل مباشر وإيقاعهم بين قتيل وجريح.


خسائر جيش الاحتلال في العدوان على غزة 


ومن جانبها أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم الجمعة، بأن مراكز إعادة تأهيل المعاقين ليست مستعدة للتعامل مع الأعداد الكبيرة لمصابي جيش الاحتلال الإسرائيلي.
 

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