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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 16-12-2024، آخر تحديث بعد قفزة أمس

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 16-12-2024، وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

وارتفعت أسعار الذهب في الأسواق بقيمة 30 جنيهًا في الجرام خلال 24 ساعة ماضية.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3308جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2895 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2481 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1930 جنيهًا 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 23160 جنيهًا.

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قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التوقعات لأسعار الذهب فى العام المقبل صعب التكهن بها فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية المتلاحقة.

 

وأشار “عضو مجلس ادارة الشعبة ” فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن أسعار الذهب المحلية تعتمد على السعر العالمي والبورصة العالمية فى تحديد أسعارها، فضلا عن أسعار العملة الدولار، والحروب الدولية الجارية فى غزة وأوكرانيا.

وأضاف أن الذهب يتأثر بصورة سريعة فكل المتغيرات السابقة وتوقع باستقرار العملة أو الأحداث الدولية وإنهاء الحروب غير واضح حتى الآن، مشيرا إلى أن التوقعات لأسعار الذهب حتى الآن فى ظل المتغيرات السريعة والمتلاحقة صعب للغاية.

ووصلت أسعار الذهب إلى أكثر 2000 دولار للأونصة فى الفترة الماضية مما انعكس على الأسعار المحلية وأدى إلى وصولها إلى 2800 جنيه للجرام الواحد

أسعار الذهب العالمية منذ بداية ديسمبر

ولامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر تقريبا فى بداية ديسمبر الجاري، بفضل انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وفي بداية ديسمبر ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2044.69 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو. 

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 2045.30 دولار للأونصة.

ووصلت أسعار الذهب في التعاملات الجارية في البورصة العالمية والمحلية، حيث ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأربعاء الماضي، مع استقرار الدولار وانخفاض عوائد السندات قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

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