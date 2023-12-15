أخبار مصر اليوم: الأزهر يكشف سر استهداف قوات الاحتلال للصحفيين بغزة.. وتحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

أرسل جيشه إلى فلسطين 5 مرات، تعرف على مومياء الملك ببي الأول بمتحف سقارة

يعرض متحف إيمحتب بسقارة العديد من القطع الأثرية لبعض ملوك وملكات مصر القديمة وأبرزها الملك ببي الأول وهو ثالث ملوك الأسرة السادسة وهو ابن الملك تتي من زوجته الملكة إيبوت الأولى.

جولة سياحية لـ 21 متدربا من الكوادر الإفريقية للتعرف على ملامح الحضارة المصرية القديمة

نظمت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وهيئة تنشيط السياحة، اليوم جولة سياحية للكوادر الإفريقية لبعض الأماكن التاريخية والسياحية القديمة التي تشتهر بها مصر، وذلك ضمن ختام فعاليات النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية حول دور الإدارات المحلية في مجابهة هدر الغذاء، والتي عقدت في الفترة من ١٠ إلى ١٤ ديسمبر.

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التنظيم والإدارة يتعامل مع عدد من المراسلات الإلكترونية من 199 جهة إدارية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر نوفمبر 2023.

بعد إصابة وائل الدحدوح، الأزهر يكشف سر استهداف قوات الاحتلال للصحفيين والمراسلين بغزة

أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الاحتلال رأى أن كاميرات الصحفيين والمراسلين وصوتهم الناقل للحقيقة سـلاح يجب إسكاته نهائيًا، فأصبحوا هدفًا يجب التخلص منه، وقد كان للعدوان الصهيوني على غزة دورًا في رفع عدد الشهداء من الصحفيين والمراسلين.

طقس الغد، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية غدا من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نصائح الكهرباء للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الثلاجات

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الثلاجات.