الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إصابة وائل الدحدوح مراسل الجزيرة برصاص الاحتلال في غزة (فيديو)

وائل الدحدوح، فيتو
وائل الدحدوح، فيتو

كشفت قناة الجزيرة الإخبارية، اليوم الجمعة، عن إصابة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بالرصاص في منطقة خان يونس داخل قطاع غزة.

استهداف الصحفي وائل الدحدوح في غزة 

وذكرت الجزيرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الصحفي وائل الدحدوح، مراسل القناة، خلال تغطيته قصفًا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس.
وتجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة في وقت سابق على منزل الصحفي وائل الدحدوح مما أسفر عن استشهاد عدد من أفراد أسرته.

كان الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح، مراسل فضائية الجزيرة، يغطي الحرب على غزة، وعمليات القصف الوحشي على أهالي القطاع، منذ بداية عملية طوفان الأقصى، وما أعقبها من عمليات الإبادة الوحشية لسكان القطاع، والتي أطلق عليها الاحتلال الإسرائيلي بـ"السيوف الحديدية".

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استشهاد أبناء وزوجة وائل الدحدوح

رائحة الموت كانت تطغى على المكان، كانت المخاوف تختلج في صدر وائل الدحدوح، فلديه عائلة كبيرة، زوجته أم حمزة، رفيقة دربه وابنة عمه، التي أنجبت له من الأولاد ثلاثة هم حمزة، أكبر أبناءه، والشهيد محمود، الأوسط في الثانوية العامة وكان الدحدوح يُعده ليكون صحفي وخليفة له في مجال الإعلام، أما يحيي فهو الصغير وكاد يفقد حياته في القصف.

أما بنات وائل الدحدوح فهم خلود الكبري، وبتول المصابة في القصف، أما شام فهي أصغر أبنائه، عمرها 7 سنوات، كانت الأصغر والأقرب لقلب أبيها وائل الدحدوح، والتي استشهدت في القصف الوحشي للاحتلال، والذي أدى لتدمير منزلهم.

كان وائل الدحدوح يخشى أن تصاب عائلته بسوء، وخاصة بعد أن هدد الاحتلال بقصف شمال غزة، وطالب أهلها بالرحيل إلى وسط القطاع، بالفعل حمل وائل الدحدوح عائلته، وغادروا إلى النصيرات، وسط قطاع غزة، والتي أدعى الاحتلال أنها ستكون آمنة، حيث أقامت عائلة الدحدوح عند أقارب العائلة.

الدحدوح أول من نقل قصف مستشفى المعمداني


ظن وائل الدحدوح أن عائلته في مأمن، فحمل سلاحه "الميكروفون والكاميرا" لنقل جرائم الاحتلال للعالم، وبالفعل كان أول من نقل الجريمة الوحشية التي قام بها الاحتلال بقصف مستشفى المعمداني، قام بعمل بث حي للمجزرة التي خلفها القصف، وأظهر وجه الاحتلال القبيح، فأظهر الأطفال والنساء الذين استشهدوا داخل المستشفى، أثناء تلقيهم العلاج.
 

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عدوان بلا رحمة، وائل الدحدوح يعود لتغطية أحداث غزة بعد ساعات من استشهاد عائلته (فيديو)

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اتحاد الصحفيين العرب يعزي وائل الدحدوح في استشهاد عدد من أفراد أسرته

 

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وائل الدحدوح إصابة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح استهداف الصحفي وائل الدحدوح في غزة غزة

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