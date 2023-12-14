الإعلان عن وظائف قيادية في 38 وحدة إدارية بالجهاز الإداري للدولة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر نوفمبر 2023.

بطاقات الوصف الوظيفي

وانتهى الجهاز من دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفي في 23 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

الجهاز الإداري للدولة

كما انتهي من دراسة أداء ومقررات وظيفية في 20 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

الإعلان عن وظائف قيادية

كما انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من الإعلان عن وظائف قيادية وإشرافية في 38 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

Advertisements

فازت مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالمركز الثاني (الدرع الفضي) لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الإفريقية للإدارة العامة والإدرة AAPAM)) عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك من بين ٥٧ مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة.

وسلم الوزير "كريدو نانجاوا" حاكم المقاطعة الجنوبية بزامبيا الجائزة للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة والإدارة، حيث يشغل نائبا لرئيس اللجنة عن مجموعة دول شمال افريقيا والتي انعقدت على مدار يومي ٣ و٤ ديسمبر بمدينة ليفنجستون بزامبيا، وكذلك المشاركة في أعمال المؤتمر السنوي الثاني والأربعين للرابطة فى ذات المدينة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ ديسمبر واشتملت على العديد من الجلسات، وكذلك المشاركة في أعمال المجلس والجمعية العمومية المنعقدين على هامش المؤتمر.