الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الإعلان عن وظائف قيادية في 38 وحدة إدارية بالجهاز الإداري للدولة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر نوفمبر 2023.

بطاقات الوصف الوظيفي

وانتهى الجهاز من دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفي في 23 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

الجهاز الإداري للدولة

كما انتهي من دراسة أداء ومقررات وظيفية في 20 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

الإعلان عن وظائف قيادية

كما انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من الإعلان عن وظائف قيادية وإشرافية في 38 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

Advertisements

فازت مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالمركز الثاني (الدرع الفضي) لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الإفريقية للإدارة العامة والإدرة AAPAM)) عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك من بين ٥٧ مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة.

وسلم الوزير "كريدو نانجاوا" حاكم المقاطعة الجنوبية بزامبيا الجائزة للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة والإدارة، حيث يشغل نائبا لرئيس اللجنة عن مجموعة دول شمال افريقيا والتي انعقدت على مدار يومي ٣ و٤ ديسمبر بمدينة ليفنجستون بزامبيا، وكذلك المشاركة في أعمال  المؤتمر السنوي الثاني والأربعين للرابطة فى ذات المدينة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ ديسمبر واشتملت على العديد من الجلسات، وكذلك المشاركة في أعمال المجلس والجمعية العمومية المنعقدين على هامش المؤتمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجهاز الإدارى للدولة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ المركزي للتنظيم والادارة المسابقات المركزية بوابة الوظائف الحكومية الوظائف الحكومية مركز تقييم القدرات والمسابقات وحدات الجهاز الإداري للدولة

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة: نقل الموظفين من وإلى 110 وحدات بالجهاز الإداري للدولة

قيادات مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

رئيس التنظيم والإدارة يدعو المواطنين لاستخدام حقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات

رئيس التنظيم والإدارة: امتحان أكثر من 260 ألف متقدم للوظائف الحكومية منذ يوليو 2019

الأكثر قراءة

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

بعد مرور 19 عامًا، ساويرس يكشف من يقف وراء اغتيال ياسر عرفات

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

خبير هندسة فضاء باليابان يكشف سر فشل إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

تجديد حبس عامل خطف نجل تاجر وأنهى حياته طمعًا فى طلب فدية بالخصوص

رحيل مباغت للشاعرة أميرة الأدهم..اعرف السبب

صدمة في زمالك 2003 بعد إقالة إبراهيم صلاح رغم تصدر دوري الجمهورية

هل تلقى أليو ديانج عرضا بلجيكيا؟ مصدر بالأهلي يرد

Advertisements

منوعات

المزيد

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

كأس العالم للأندية، الاتحاد الدولي يطلب قميص الأهلى لوضعه في متحف فيفا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر الجوافة يرتفع لـ14 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يواصل الارتفاع لـ90 جنيهًا بسوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 14-12-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

7 نسخ توج فيها منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا للكبار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بمواجهة الكثير من المشكلات

دعاء شهر جمادى الآخرة، 15 دعاء لاستقبال الشهر الجديد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية