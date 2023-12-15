الجمعة 15 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

نصائح الكهرباء للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الثلاجات

ترشيد استهلاك الكهرباء،فيتو
ترشيد استهلاك الكهرباء،فيتو

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الثلاجات.

 

إرشادات الكهرباء لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الثلاجات

وتضمنت نصائح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الثلاجات كالتالي: 

 

- إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة، لأن وجوده يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.

 

- إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لباب الثلاجة للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن للداخل.

 

 

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نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء للفرن الكهربائي 

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الفرن الكهربائي منا يساعد على تخفيض فاتورة الكهرباء.

 

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لترشيد استهلاك المواطنين للكهرباء التالي:

- إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب استهلاك طاقة أكبر.

- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.

 

جداول تخفيف الأحمال

وأعادت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، العمل بجداول تخفيف الأحمال التي أعلنها مجلس الوزراء والتي يتم العمل بها منذ شهر يوليو الماضي، وذلك بعد إلغاء بتلك الجداول لمدة 3 أيام تزامنا مع إجراء الانتخابات الرئاسية 2024.

 

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تلقت إشارة من وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء خلال فترة إجراء الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها خلال الفترة من 10 الي 12 من شهر ديسمبر الجاري.

 

 

وقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلغاء العمل بجدول تخفيف الأحمال خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، والذي يتم العمل لمدة ساعتين يوميًا خلال الفترة من 11 صباحًا وحتي 3 فجرًا، وذلك وفقا للجداول المعلنة من جانب مجلس الوزراء خلال شهر يوليو الماضي.

 

الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت عن اتخاذ عده إجراءات تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية التي تم إجرائها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتامين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع للانتخابات.

 

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