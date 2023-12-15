الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

استعجال التقرير الطبي للمتهم بالتعدي على فتاة ومحاولة الاستيلاء على حقيبتها بالتجمع

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التقرير الطبي في واقعة المتهم بالتعدي على فتاة بالسب، ومحاولة الاستيلاء على حقيبتها بمنطقة التجمع الأول، وأقر المتهم بارتكابه الواقعة، لمعاناته من اضطرابات نفسية، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

 

Advertisements


وبالفحص تبين قيام إحدى الفتيات بتحرير محضر ضد قائد إحدى السيارات لقيامه بالتعدى عليها بالسب ومحاولة الاستيلاء على الحقيبة الخاصة بها، كما تبين قيام فتاتين أخريين بتحرير محضرين ضد ذات الشخص لقيامه بارتكاب ذات الأفعال.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) وبحوزته السيارة قيادته.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

جريمة السب والقذف

تعتبر جريمة السب والقذف عبر شبكة الإنترنت أو إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بمجموعة من الجرائم المتعددة وتتمثل في جريمة القذف، وجريمة السب، وجريمة الإساءة في استعمال الوسائل المتطورة للتكنولوجيا، ويتم اعتبار تلك الجريمة جريمة الإساءة في استخدام الإنترنت عقب النشر.

 

تتمثل عقوبة السب والقذف عبر شبكة الإنترنت في السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، مع دفع غرامة مالية تبلغ 200 ألف جنيه، وفي حالة التشهير بشخص آخر للحصول على أي منفعة سواء كانت منفعة جنسية، أو كانت منفعة مادية فتكون العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، كما يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض مادي تصل قيمته إلى مليون جنيه.

 

القصد الجنائي في جريمة القذف والسب تتحقق بثبوت علم الجاني واتجاه إرادته إلى العناصر المكونة للركن المادي لكلتا الجريمتين، وحدد نسبة القول الخادش إلى شخص معين بقصد تحقيره أو المساس بشرفه وسمعته، ومتى توافر القصد الجنائي على هذا النحو فلا عبرة بالباعث عن توافر أو عدم توافر الضرر أو قصد الإضرار بالمجني عليه.

 

أركان جريمة السب والقذف

يشترط توافر أركان وقوع جريمة السب والقذف حتى يتم تطبيق عقوبة السب والقذف على الشخص المرتكب لهذه الجريمة، وتتمثل أركان الجريمة الركن المادي والركن المعنوي.

فيتمثل الركن المادي لجريمة السب العلني في قيام الشخص مرتكب الجريمة بخدش حياء شخص آخر، أو تتمثل الجريمة بخدش الشرف لشخص أخر، وكذلك تتمثل هذه الجريمة بخدش اعتبار وكرامة شخص آخر بدون توضيح السبب الرئيسي للقيام بذلك، أو بدون وجود واقعة حقيقية تدفع الشخص للقيام بذلك.

 

كما يتوفر الركن المعنوي لجريمة السب والقذف بتوفر القصد الجنائي للجريمة، وفي كافة الأوقات يتمثل الركن المعنوي للجريمة بالسب لأن السب يعتبر جريمة تتم عن عمد، ويتمثل القصد من جريمة السب قصد عام بوقوع السب، والغرض الأساسي منه هو خدش حياء الشخص الموجه إليه السب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التقرير الطبي التعدي علي فتاة التواصل الاجتماع القاهرة الجديدة النيابة العامة خادشة للحياء عقوبة السب والقذف مديرية أمن القاهرة منطقة التجمع الأول

مواد متعلقة

قرار جديد ضد المتهم بالتعدي على فتاة ومحاولة الاستيلاء على حقيبتها

استعجال تفريغ الكاميرات في واقعة طالب جامعي تخلص من والده بالخصوص

قرار جديد ضد طالب جامعي تخلص من والده في الخصوص

التحقيق في محاولة سيدة الاعتداء بسلاح أبيض على أرملة وائل الإبراشي

حبس طالب جامعي تخلص من والده في الخصوص

استعجال تفريغ كاميرات المراقبة في حريق داخل مول تجاري شهير بمدينة نصر

التفاصيل الكاملة لمحاولة سيدة الاعتداء بسلاح أبيض على أرملة وائل الإبراشي

إحالة سيدتين بتهمة تكوين عصابة لسرقة السيدات بالأميرية للمحاكمة

الأكثر قراءة

الأهلي يفوز 3-1 علي اتحاد جدة ويصعد للمرة السادسة إلي نصف نهائي مونديال الأندية (صور)

رسوم الوزن الزائد على حقيبة السفر برحلات مصر للطيران

موعد مباراة الأهلي المقبلة في مونديال الأندية والفريق المنافس

أرملة الإبراشي تكشف لـ "فيتو" تفاصيل جديدة في محاولة قتلها داخل مسكنها بأكتوبر (فيديو)

اتحاد جدة يقلص الفارق ويحرز الهدف الأول في مرمى الأهلي

ظهور لافت لأسرة الفنانة أسماء أبو اليزيد في حفل زفافها

شاهد، أهداف الأهلي في مرمى اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

لاعبو الأهلي يحتفلون بعلم فلسطين بعد الفوز على اتحاد جدة بمونديال الأندية (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

مدرس يهودي يهدد طالبا مسلما بقطع رأسه بسبب علم إسرائيل

الطائرات المهجورة خطر كبير يهدد المطارات الإسبانية

كارثة بيئية تهدد أعلى قمة في العالم، ما القصة؟

ناسا تؤجل موعد انفصال مركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية

المزيد

خدمات

المزيد

يتيح لصاحبه استقلال العربات المكيفة، مميزات الاشتراك الكيلومتري للقطارات

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: مصر مرجعية أزهرية لكثير من الدول عبر الزمان

تفسير حلم القبر في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية وكثرة الديون

حكم رفع السبابة عند مرور الجنازة وأحاديث القيام عند رؤيتها

المزيد
الجريدة الرسمية