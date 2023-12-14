الخميس 14 ديسمبر 2023
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حوادث

طالب في كلية الحقوق يتخلص من والده في الخصوص

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 في جريمة بشعة، أقدم طالب بكلية الحقوق على التعدي على والده المسن بالضرب حتى الموت في منطقة الخصوص بسبب خلافات بينهما، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بوجود جثة لـ"مسن" داخل شقة بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وعلى الفور، انتقلت رجال المباحث ومدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة والفحص عثر على جثة مسن  وعلى جسده آثار ضرب وبجواره عكاز.

عاطل يقتل والده 

وقام رجال المباحث بسؤال الجيران وشهود العيان وفحص مسرح الجريمة وتوصلت التحريات أن  وراء ارتكاب الواقعة نجله، قام بتعذيب والده بضربه حتى الموت.

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وألقى رجال المباحث القبض على المتهم  ويجرى استجوابه وبيان دوافعه من الجريمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

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قسم شرطة الخصوص مديرية أمن القليوبية كلية الحقوق

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