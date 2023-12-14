غلق كلي أسفل الكوبري بطريق الواحات لمدة يومين

قررت الإدارة العامة للمرور الجيزة، الغلق الكلي أسفل الكوبري بطريق الواحات لمدة يومين لإزالة ورفع الكمر المعدني لتوسعة كوبري (٨) بتقاطع الطريق الدائري.

وقال مصدر أمنى، إنه في إطار تنفيذ أعمال إزالة ورفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبرى (۸) الكائن تحديدًا أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

وأضاف المصدر ان الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي أسفل الكوبرى بطريق الواحات وذلك لمدة (يومان) وذلك من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۱٥ وحتى الساعة ٦ صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۱٦ على ان تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

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وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة ستقوم بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية؛ تم استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال أسفل الكوبرى لتحويل حركة المرور أثناء أعمال رفع الكمر المشار إليه.



كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.