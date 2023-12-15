الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رياضة

زد يفوز على فاركو 2-1 في الدوري المصري

فاركو، فيتو
فاركو، فيتو

الدوري المصري، فاز فريق زد على نظيره فاركو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة فاركو ضد زد في الدوري المصري 

سجل هدف فاركو الأول اللاعب محمد فخري في الدقيقة الثانية، ثم سجل زد هدفين عن طريق رأفت خليل في الدقيقة 61، ثم مصطفى زيكو عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 64.

تشكيل زد أمام فاركو 

في حراسة المرمى: علي لطفي 

في خط الدفاع: محمد سمير، محمد إسماعيل، علي جمال، مصطفى العش

في خط الوسط: بيتر موتوموسي، عبدالله مجدي، مصطفى سعد ميسي. 

في خط الهجوم: محمد سوانح، مصطفى زيكو، شادي حسين

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وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: عمر حسام، كاجو، عبد النبي، ماتا، صبري، علي، قطة، رأفت، فوزي.

القناة الناقلة لمباراة فاركو وزد 

نقلت مباراة فاركو وزد عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وانطلقت أمس  الخميس مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي تشهد غياب الأهلي بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري 

وجاءت مواعيد المباريات المتبقية في الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري كالتالي. 

الجمعة 15 ديسمبر 2023

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب - 6 مساء - ستاد جهاز الرياضة 

فاركو ضد زد - 6 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

السبت 16 ديسمبر 2023

إنبي ضد الإسماعيلي - 7 مساء - ستاد بتروسبورت

 

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - مؤجلة 

تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري


وكانت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، قد قررت في وقت سابق إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر الجاري، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر الجاري، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر الجاري، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.

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