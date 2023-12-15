الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية الأسبق لـ "فيتو": إسرائيل لن تلتزم بالسقف الزمني الأمريكي في حربها ضد غزة

محمد العرابي، فيتو
محمد العرابي، فيتو

الهجوم البري على غزة، قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل لن ترضخ لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية بوضع سقف زمني لإنهاء الحرب على غزة.


تغير استراتيجية الحرب في قطاع غزة 

وأضاف السفير محمد العرابي، أن إسرائيل تعلم جيدا التخبط في السياسة الأمريكية فهي لن توقف الحرب بل ستطيل أمد الصراع، مشيرا إلى أنها ستخفض وتيرة القصف وعمليات استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة 


وأوضح العرابي أن الحرب في غزة ستأخذ منحنى أخر وفقا للمعطيات التي كشفت عنها أمريكا وإسرائيل، فمن المقرر أن يركز جيش الاحتلال في عملياته على استهداف قادة حركة حماس.

 

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن التصريحات الأمريكية حول السقف الزمني لإنهاء الحرب على غزة، إنما هو لتحسين صورة واشنطن أمام المجتمع الدولي.

 

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محاولات أمريكية لوقف الحرب على غزة

وفي السياق ذاته كشفت مصادر أمريكية، أن الولايات المتحدة بحثت مع مسئولين مصريين ضرورة وجود إطار زمنى لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.


وقالت المصادر الأمريكية لقناة "العربية" السعودية، إنه جرت مباحثات بين واشنطن والقاهرة حول ضرورة وجود وقت محدد لإنهاء الحرب على غزة.

 

وكان  مستشار الأمن القومي الأمريكى جيك سوليفان،أكد عقب انتهاء زيارته إلى الاحتلال، أن المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين "كانت بناءة بشأن العمليات في غزة"، مضيفًا أنه ركز خلال المحادثات هناك على ضرورة تحول العمليات لتكون أقل حدة.

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واعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكى جيك سوليفان، أنه "لا يمكن الحديث عن جدول زمني للعمليات الإسرائيلية في غزة" لكنه أكد أنه "سيكون هناك تحول لمرحلة بالحرب تركز على الاستهداف الدقيق لقادة حماس".

 

محاربة حماس فى قطاع غزة تستغرق شهورا 

وتابع سوليفان: "اتفقنا على أن محاربة حماس ستستغرق أشهر وستتم على مراحل"، مشددًا على أن "أميركا ترغب في رؤية نتائج لنية إسرائيل تجنب سقوط مدنيين في غزة".

 

وأشار إلى أن "هناك فارقا بين حماس والشعب الفلسطيني"، مشددًا على ضرورة "أن يتمتع المدنيون الفلسطينيون بالحماية". إلا أنه قال إن "حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية وتحتمي بالمستشفيات والمدارس".

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