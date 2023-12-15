وزيرا خارجية فلسطين والنرويج: نبحث عن وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، اليوم الجمعة، إنه يجب دعم السلطة الفلسطينية لمصلحة إسرائيل ولضمان الاستقرار بالضفة.

وبدوره قال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن إسرائيل تهدف إلى تدمير فلسطين والقضاء عليها، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».



وأضاف «المالكي»: «نبحث عن وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ونسعى لتفادي المجاعة في غزة»، مؤكدا أن ما يحدث في الضفة الغربية أمر خطير.

بينما قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إنه آن الأوان لإقامة دولة فلسطينية، وأنه يجب دعم السلطة الفلسطينية وسياستها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى للجنة الوزارية المشتركة ووزير الخارجية النرويجي، إن السلطة الفلسطينية قادرة على السيطرة على غزة، مؤكدا أنه يجب ان نجد مخرجا من دائرة العنف بغزة وإقامة دولة فلسطينية.

وعقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، اجتماعا برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الجمعة، في العاصمة النرويجية أوسلو.

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المشاركون في الاجتماع الوزاري بشأن غزة

وشارك الاجتماع رئيس وزراء مملكة النرويج يوناس غار ستوره، ووزراء خارجية دول شمال أوروبا النورديك (النرويج - الدنمارك - السويد - فنلندا - آيسلندا) ودول اتحاد البنلوكس (هولندا - بلجيكا - لوكسمبورج)، وجاء ذلك بمشاركة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وجرى خلال جلسة المباحثات، مناقشة التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري اتجاه المدنيين العزل، مجددين موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني.

مطالب أعضاء اللجنة بشأن غزة

كما طالب أعضاء اللجنة بالتصدي لكل الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ سريع وآمن.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.