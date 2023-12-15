خبير فلسطيني يكشف لـ "فيتو" موعد نهاية الحرب الإسرائيلية على غزة

الهجوم البري على غزة، قال الدكتور أسامة شعت، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الفلسطيني: إنه يعتقد بأن مسألة وقف الحرب أصبحت جزءا من السباق الانتخابي للإدارة الأمريكية، نظرا لأن بايدن لديه إشكالية كبيرة داخل واشنطن على الصعيد الرسمي، حيث يواجه مشروعا لعزله من منصبه.



سقف زمني لإنهاء الحرب على غزة

وأضاف الدكتور أسامة شعت :إن الرئيس الأمريكي بايدن لديه ضغط في استعداده للانتخابات الرئاسية القادمة، وبالتالي الحرب في غزة تشكل عائقا كبيرا أمامه، على اعتبار أن استمرارها يشكل خطرا على المصالح الأمريكية بالمنطقة، وذلك في احتمالات توسعها إقليميا سواء من جبهة الحوثيين أو حتى من الجبهة اللبنانية أو في الضفة الغربية

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وأكد شعت أن هناك خلافات ظهرت بين الإدارة الأمريكية وسط وجود حالة ضغط كبيرة لإيقاف الحرب ومع حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي يتزعمها نتنياهو والذي ليس لديه رغبة في إنهاء الحرب لتحقيق انتصار وهمي أو شكلي يبدو فيه بصورة المنتصر أمام جمهوره.



وأوضح شعت أن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى المنطقة تأتي لكبح جماح نتنياهو وإظهار أنه منتصر.



خسائر إسرائيل في قطاع غزة



وشدد أسامة شعت على أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت سقف زمني لجيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب على غزة في مدة لا تتخطى ال25 من شهر ديسمبر الجاري، مشيرا إلى ان نتنياهو يريد أن تستمر الحرب لأكثر من شهر أخر.

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ونوه أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية إلى انه لا خيار أمام نتنياهو إلا أن يتوقف عن الحرب ويستجيب للضغوط الأمريكية لأن استمراره في الحرب وعدم استماعه للنصائح الأمريكية سيؤدي إلى الانتحار، ولذلك سيضطر بفعل الضغوط الداخلية والخارجية عليه إلى الاستجابة لوقف العدوان على غزة.



وفي السياق ذاته كشفت مصادر أمريكية، أن الولايات المتحدة بحثت مع مسئولين مصريين ضرورة وجود إطار زمنى لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.



وقالت المصادر الأمريكية لقناة "العربية" السعودية، إنه جرت مباحثات بين واشنطن والقاهرة حول ضرورة وجود وقت محدد لإنهاء الحرب على غزة.



وكان مستشار الأمن القومي الأمريكى جيك سوليفان،أكد عقب انتهاء زيارته إلى الاحتلال، أن المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين "كانت بناءة بشأن العمليات في غزة"، مضيفًا أنه ركز خلال المحادثات هناك على ضرورة تحول العمليات لتكون أقل حدة.



واعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكى جيك سوليفان، أنه "لا يمكن الحديث عن جدول زمني للعمليات الإسرائيلية في غزة" لكنه أكد أنه "سيكون هناك تحول لمرحلة بالحرب تركز على الاستهداف الدقيق لقادة حماس".

محاربة حماس فى قطاع غزة تستغرق شهورا



وتابع سوليفان: "اتفقنا على أن محاربة حماس ستستغرق أشهر وستتم على مراحل"، مشددًا على أن "أميركا ترغب في رؤية نتائج لنية إسرائيل تجنب سقوط مدنيين في غزة".

وأشار إلى أن "هناك فارقا بين حماس والشعب الفلسطيني"، مشددًا على ضرورة "أن يتمتع المدنيون الفلسطينيون بالحماية". إلا أنه قال إن "حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية وتحتمي بالمستشفيات والمدارس".

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