الدوري السعودي، الهلال يتقدم بهدف نظيف على الوحدة في الشوط الأول

الدوري السعودي، انتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف علي الوحدة، في المباراة التي تقام على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2023-2024"،

أحداث الشوط الأول

أحرز هدف الهلال عن طريق الظهير الأيمن سعود عبدالحميد في الدقيقة 20.

وأضاع ايجالو فرصة هدف محقق تصدي له قائم ياسين بونو.

وجاء الاستحواذ بنسبة 70% لصالح الهلال.



تشكيل الهلال أمام الوحدة بالدوري السعودي



وجاء تشكيل الهلال في مباراة الوحدة، على النحو التالي:

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حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سيرجي سافيتش، مالكوم، روبن نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري، ألكساندر ميتروفيتش، ميشايل.

وتضم قائمة البدلاء "حبيب الوطيان، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، محمد كنو، مصعب الجوير، ناصر الدوسري، محمد القحطاني، عبد الله الحمدان، صالح الشهري".

ويتزعم الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 44 نقطة من 16 مباراة، بواقع 14 فوزًا وتعادلين، بينما يأتي الوحدة في المركز التاسع، برصيد 22 نقطة.

كشفت تقارير صحفية أن نادي سانتوس البرازيلي، يرغب في استعادة نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، خلال عام 2025، بعد انتهاء عقده مع النادي السعودي.



وحسب التقارير الأخيرة، بات الياباني جونيا ايتو لاعب نادي ستاد ريمس الفرنسي خيارًا أمام إدارة الهلال لتعويض نيمار.

ويلعب جونيا كجناح أيمن وأيسر، ويمتلك اللاعب صاحب الـ 30 عامًا عقدًا مع فريقه حتى يونيو 2026.

وسجل الباباني هدفين هذا الموسم خلال 15 مباراة، بينما صنع 4 أهداف لزملاء الفريق.

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ويغيب نيمار عن الهلال حتى نهاية الموسم الحالي، بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

تفاصيل خطة سانتوس لاستعادة نيمار

وأكدت صحيفة "جلوبو" البرازيلية، أن سانتوس يسعى من الآن لعودة نيمار مرة أخرى في صيف 2025، بعد نهاية عقده مع الهلال السعودي، حيث يسعى النادي البرازيلي لاستغلال علاقته مع والد اللاعب التي عادت أفضل مما كانت عليه في الفترة الماضية.

وانضم نيمار دا سيلفا انضم إلى الهلال السعودي قادمًا من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ووقع على عقد لمدة 2025، حيث يسعى سانتوس لضم لاعبه السابق بعد انتهاء رحلته في أوروبا وآسيا.

ويعاني نيمار حاليًا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي تجعله يغيب عن الهلال، بعدما تعرض لها في سبتمبر الماضي مع منتخب البرازيل خلال مواجهة أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية.

نيمار رحل عن سانتوس في صيف 2013 إلى برشلونة الإسباني مقابل 88 مليون يورو، كأغلى صفقة تخرج من الدوري البرازيلي وقتها.

وقضى نيمار 4 سنوات في برشلونة، حقق خلالهم جميع البطولات الممكنة، قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البلوجرانا.

وكان نادي سانتوس العريق هبط إلى دوري الدرجة الثانية في البرازيل، لأول مرة في تاريخه منذ 111 عاما، بعد خسارته أمام فريق فورتاليزا بنتيجة 2-1، قبل أيام، ضمن آخر جولات الدوري البرازيلي للموسم الحالي 2023.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير طبية عن آخر التطورات بمراحل التأهيل البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف أخصائي العلاج الطبيعي، ثامر الشهراني، عن تطورات تأهيل النجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد خضوعه لجراحة الصليبي والغضروف.

وذكر الشهراني عبر حسابه على منصة (إكس)، أن المقطع الأخير لتأهيل نيمار، أظهر معاناة النجم البرازيلي مع العلاج الطبيعي وثني واستقامة الركبة بعد عملية الرباط الصليبي التي أجراها.

وكتب ثامر الشهراني عبر حسابه الرسمي: "يجري نيمار تمرين لتنشيط عضلة الفخذ وثني الركبة، وصول الثني للزاوية 90 تقريبًا وعادة بعد 25 يوم من العملية يكون الثني أكثر".

وواصل الطبيب المختص بإصابات الملاعب: "لكن بسبب صعوبة عملية نيمار وإصابة الغضروف قد يكون فيه موانع تمنعه عن زيادة الضغط على الركبة حاليًا، لا زال فيه انتفاخ في الركبة (طبيعي) للآن.

وسبق أن خضع نيمار لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي، والتي انتهت بخسارة البرازيل 2-0، في تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكشف تقرير صحفي إسباني، عن سعي الهلال السعودي لإبرام صفقة من صفوف برشلونة، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة؛ لتعويض الإصابة الطويلة للبرازيلي نيمار.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، هو أحد المرشحين لخلافة نيمار في الهلال، والذي تلقى عرضا من النادي السعودي في الصيف الماضي لكنه أغلق الباب تماما.

وأشار التقرير، إلى أن هناك بعض الأسماء المرشحة أيضا مثل جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد، وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.

وكان برشلونة قد تعاقد مع رافينيا قادما من ليدز يونايتد في صيف 2022، مقابل 57 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية.

ويحتاج برشلونة لبيع بعض اللاعبين لحل أزماته المالية، ويمكن أن يكون رافينيا خيارا جيدا خاصة وأنه لا يلعب بشكل منتظم مع البلوجرانا في الوقت الحالي.