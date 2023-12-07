سانتوس البرازيلي يهبط لدوري الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه بعد 111 عامًا.. بيليه ونيمار وروبينيو أبرز أساطير الفريق

هبط فريق سانتوس العريق إلى دوري الدرجة الثانية في البرازيل، لأول مرة في تاريخه منذ 111 عاما، بعد خسارته أمام فريق فورتاليزا بنتيجة 2-1، اليوم الخميس، ضمن آخر جولات الدوري البرازيلي للموسم الحالي 2023.

وتلقى سانتوس الذي أنجب الأسطورة بيليه وقائد المنتخب البرازيلي الحالي نيمار جونيور، هدفا في الدقيقة 96 من المباراة ضد نادي فورتاليزا، لينهي الموسم في المركز السابع عشر برصيد 43 نقطة من 38 مباراة في الدوري البرازيلي، بعدما حقق 11 انتصارا فقط، وتلقى 17 هزيمة وتعادل في 10 مباريات، ليهبط إلى دوري الدرجة الثانية.

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وحصد نادي بالميراس لقب البطولة، بعد تعادل مع كروزيرو بهدف لكل فريق، ليضيف البطولة رقم 12 في تاريخ النادي.

وبهبوط سانتوس، يصبح ناديا فلامنجو وساوباولو، هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يهبطا إلى دوري الدرجة الثانية في البرازيل على مدار تاريخهما.

وهبطت فرق سانتوس وجوياس وكوريتيبا وأميريكا مينيرو لدوري الدرجة الثانية في البرازيل.

سانتوس، فيتو

غضب وثوران جماهير سانتوس

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، أن جماهير النادي الغاضبة حاولت اقتحام ملعب المباراة، وأجبرت اللاعبين على الركض سريعا نحو غرف خلع الملابس.

ولم تكتف الجماهير بالهجوم على اللاعبين، بل امتدت أعمال الشغب خارج أسوار ملعب فيلا بالميرو، وأشعلوا النيران في عدد من سيارات اللاعبين وحافلة الفريق.

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جماهير نادي سانتوس البرازيلي غاضبة جدًا، قامت بحرق حافلة الفريق والسيارات المحيطة بالملعب بعد هبوطهم للدرجة الثاني لأول مره في تاريخ النادي😨!!

pic.twitter.com/qstr2mEUpD — سناب قول (@goal_f9) December 7, 2023

من جانبها، ذكرت صحيفة الصن البريطانية أن لاعبي سانتوس لم يتمالكوا أنفسهم عقب نهاية المباراة وانخرطوا في البكاء، وهو الحال نفسه بالنسبة للجماهير في المدرجات.

⚠️- البرازيل بأكملها تعيش في حالة صدمة



سانتوس العريق.. من لعب له بيليه ونيمار وروبينهو بالأمس هبط إلى الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه بعد 111 عام !!



إعلان الهبوط ولحظات جدًا مؤثرة جماهير سانتوس تقول: نريد العودة إلى قبرك يا بيليه.

pic.twitter.com/k6kcNEzEkd — تكـتيكي (@tactiek88) December 7, 2023

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بعد هبوط سانتوس اليوم.. جماهير الفريق قامت بـاحراق سيارات اللاعبين حول الملعب وتسببت في فوضى كبيرة حول الملعب في حالة غضب كبيرة من الصدمة!

pic.twitter.com/hWYCmfXOU0 — عمرو (@bt3) December 7, 2023

تعليق نيمار على هبوط سانتوس

وكتب نيمار نجم الهلال السعودي عبر منصات التواصل الاجتماعي: "سنضحك مجددا"، تعليقا على هبوط فريقه الأم سانتوس.

وانتقل نيمار من سانتوس إلى برشلونة الإسباني ثم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ومنه إلى الهلال السعودي مطلع هذا الموسم.

ويغيب نيمار حاليا عن الملاعب بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وإجرائه عملية جراحية.

تاريخ نادي سانتوس البرازيلي العريق

الاسم الكامل: نادي سانتوس لكرة القدم

تأسس: ١٩١٢

الملعب: فيلا بيلميرو

الاسم المستعار: بيكسي (سمك)

لقب المؤيدين: سانتيستاس

الشعار: تيكنيكا إي ديسبلينا (التكنيك والانضباط)

الألقاب

كأس الإنتركونتيننتال - ٢ (١٩٦٢، ١٩٦٣).

كأس إنتركونتيننتال سوبركاب - ١ (١٩٦٨).

كوبا ليبرتادوريس - ٣ أعوام (١٩٦٢، ١٩٦٣، ٢٠١١).

كوبا كونيمبول - ١ (١٩٩٨).

كأس السوبر الأمريكية الجنوبية - ١ (٢٠١٢).

الدوري البرازيلي - ٨ (١٩٦١، ١٩٦٢، ١٩٦٣، ١٩٦٤، ١٩٦٥، ١٩٦٨، ٢٠٠٢، ٢٠٠٤).

كأس البرازيل - ١ (٢٠١٠).

بطولة ريو ساو باولو - ٥ (١٩٥٩، ١٩٦٣، ١٩٦٤، ١٩٦٦، ١٩٩٧).

بطولة ولاية باوليستا - ٢٢ (١٩٣٥، ١٩٥٥، ١٩٥٦، ١٩٥٨، ١٩٦٠، ١٩٦١، ١٩٦٢، ١٩٦٤، ١٩٦٥، ١٩٦٧، ١٩٦٨، ١٩٦٩، ١٩٧٣، ١٩٧٨، ١٩٨٤، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، ٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٥، ٢٠١٦).

أساطير سانتوس



أراكن باتوسكا (١٩٢٣-٢٩، ١٩٣٥-٣٧)، زيتو (١٩٥٢-١٩٦٧)، بيبي (١٩٥٤-١٩٦٩)، دورفال (١٩٥٦-١٩٦٤، ١٩٦٥-٦٧)، بيليه (١٩٥٦-١٩٧٤)، كوتينيو (١٩٥٨-١٩٦٨)، مينجالفيو (١٩٦٠-١٩٦٩)، جيلمار (١٩٦١-١٩٦٩)، كارلوس ألبرتو توريس (١٩٦٦-١٩٧٤)، إيدو (١٩٦٦-١٩٧٦)، كلودوالدو (١٩٦٦-١٩٧٩)، سيرجينيو تشولابا (١٩٨٣-٨٤، ١٩٨٦، ١٩٨٨، ١٩٨٩ -٩٠)، جيوفاني (١٩٩٤-٩٦، ٢٠٠٥-٠٦، ٢٠١٠)، ليو (٢٠٠٠-٠٥، ٢٠٠٩-١٤)، إيلانو (٢٠٠١-٠٥، ٢٠١٥-١٦)، روبينيو (٢٠٠٢-٠٥، ٢٠١٤-١٥، ٢٠٢٠) )، نيمار (٢٠٠٩-١٣).

نيمار مع سانتوس، فيتو

روبينيو مع سانتوس، فيتو

بيليه مع سانتوس، فيتو

7 معلومات عن نادي سانتوس

-تأسس سانتوس قبل غرق سفينة تيتانيك مباشرة.

-كان أول مدرب للنادي أيرلندي الجنسية، هو هارولد كروس.

-كان سانتوس، الذي كان في حاجة إلى التعادل للوصول إلى نهائي تاسا برازيل ١٩٦٣، متأخرًا بنتيجة ٣-١ أمام جريميو، ثم سجل بيليه ثلاثية، وبعد طرد جيلمار، ذهب في المرمى وصنع وأنقذ هدفين ليحقق فريقه الفوز ٤-٣.

-سانتوس الذي خرج في جولات لا حصر لها حول العالم في الستينيات، تسبب في توقف الحرب البربرية التي استمرت عامين بين نيجيريا وبيافرا، وهي دولة انفصالية، مؤقتًا في عام ١٩٦٩، حيث تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بحيث تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، ليستطيع كلا الفصيلين يمكن أن يشاهدوا فريق سانتوس الفريد من نوعه يلعب مع نيجيريا.

-جاء سانتوس في المركز الخامس في الترتيب العام والأول في أمريكا الجنوبية في تصويت FIFA لإيجاد نادي القرن العشرين، فقط برشلونة (٤) وبايرن ميونيخ (٣) ومانشستر يونايتد (٢) وريال مدريد حلوا فوقهم.

-فاز سانتوس بثلاثة ألقاب في كوبا ليبرتادوريس وهو رقم قياسي برازيلي يتقاسمونه مع ساو باولو وجريميو وبالميراس.

-سانتوس قبل هبوطه، كان واحد من أربعة فرق برازيلية لم تهبط أبدًا من الدرجة الأولى، والآخرون هم فلامنجو وساو باولو وكويابا (هبط مسبقا).