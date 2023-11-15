الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

الهلال السعودي يلجأ لمانشستر يونايتد من أجل ضم بديل نيمار

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

يبحث نادي الهلال السعودي، على بديل البرازيلي نيمار دا سيلفا، في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الحالي.


وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ولذا سيغيب عن الهلال لمدة تصل إلى 10 أشهر.

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ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن الهلال السعودي يسعى للتعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد، لتعويض غياب نيمار.


وكان سانشو يتدرب بمفرده منذ استبعاده من مباراة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال سبتمبر الماضي، عقب دخوله في اشتباك لفظي مع المدرب إريك تين هاج، ورفضه الاعتذار حتى الآن.

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ومنعت إدارة المان يونايتد، جادون سانشو من خوض التدريبات مع الفريق الأول أو حتى استخدام مرافق النادي الإنجليزي، بما في ذلك المكان المخصص للطعام.

وانضم نيمار لمتصدر الدوري السعودي للمحترفين في أغسطس الماضي مقابل 90 مليون يورو (96.28 مليون دولار)، لكن مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق خاض خمس مباريات فقط لأنه كان يعاني من إصابات عضلية.

وتلتقي البرازيل، التي تحتل المركز الثالث في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بسبع نقاط، مع كولومبيا صاحبة المركز الخامس بست نقاط بعد غد الخميس. وتستضيف الأرجنتين المتصدرة برصيد 12 نقطة يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع لاسمار أن الحارس إيدرسون انسحب من التشكيلة بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء تعادل فريقه مانشستر سيتي 4-4 مع تشيلسي في لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.

وأوضح: "لقد تعرض لكدمة في قدمه في الدقائق الأخيرة من المباراة وتمكن من مواصلة استكمالها للنهاية لكن الألم أصبح شديدًا. وتورمت قدمه، ما جعله من الصعب أن يمشي".

وتم استدعاء بينتو حارس أتليتيكو بارانينسي ليحل محله في التشكيلة.

 

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