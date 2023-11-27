صدمة في الهلال بسبب تأهيل نيمار

كشفت تقارير طبية عن آخر التطورات بمراحل التأهيل البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف أخصائي العلاج الطبيعي، ثامر الشهراني، عن تطورات تأهيل النجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد خضوعه لجراحة الصليبي والغضروف.

وذكر الشهراني عبر حسابه على منصة (إكس)، أن المقطع الأخير لتأهيل نيمار، أظهر معاناة النجم البرازيلي مع العلاج الطبيعي وثني واستقامة الركبة بعد عملية الرباط الصليبي التي أجراها.

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وكتب ثامر الشهراني عبر حسابه الرسمي: "يجري نيمار تمرين لتنشيط عضلة الفخذ وثني الركبة، وصول الثني للزاوية 90 تقريبًا وعادة بعد 25 يوم من العملية يكون الثني أكثر".

وواصل الطبيب المختص بإصابات الملاعب: "لكن بسبب صعوبة عملية نيمار وإصابة الغضروف قد يكون فيه موانع تمنعه عن زيادة الضغط على الركبة حاليًا، لا زال فيه انتفاخ في الركبة (طبيعي) للآن.

وسبق أن خضع نيمار لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي، والتي انتهت بخسارة البرازيل 2-0، في تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكشف تقرير صحفي إسباني، عن سعي الهلال السعودي لإبرام صفقة من صفوف برشلونة، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة؛ لتعويض الإصابة الطويلة للبرازيلي نيمار.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، هو أحد المرشحين لخلافة نيمار في الهلال، والذي تلقى عرضا من النادي السعودي في الصيف الماضي لكنه أغلق الباب تماما.

وأشار التقرير، إلى أن هناك بعض الأسماء المرشحة أيضا مثل جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد، وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.

وكان برشلونة قد تعاقد مع رافينيا قادما من ليدز يونايتد في صيف 2022، مقابل 57 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية.

ويحتاج برشلونة لبيع بعض اللاعبين لحل أزماته المالية، ويمكن أن يكون رافينيا خيارا جيدا خاصة وأنه لا يلعب بشكل منتظم مع البلوجرانا في الوقت الحالي.

جريزمان مطلوب في الدوري الأمريكي

وكشف تقرير صحفي إسباني، بأن الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، مطلوب في الدوري الأمريكي.

وبدأ الدوري الأمريكي مؤخرا في استقطاب بعض لاعبي الليجا، على غرار ثنائي برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

بالإضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن جريزمان قد يرحل عن صفوف الروخيبلانكوس في الصيف المقبل، خاصة في ظل اهتمام كبير من أندية الدوري الأمريكي بضمه.

وأضاف التقرير، أن فريق لوس أنجلوس جالاكسي هو أحد الفرق التي أبدت اهتماما بضم جريزمان، إلى جانب زميله ألفارو موراتا.

وسبق أن أعرب جريزمان عن رغبته في البقاء مع أتلتيكو مدريد، حيث استعاد بريقه من جديد، وأصبح يسجل باستمرار.

ويمتد عقد جريزمان في ملعب واندا ميتروبوليتانو، حتى صيف 2026.