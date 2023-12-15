تدخل كامالا هاريس والرغبة في التخلص من نتنياهو.. سر التغير الأمريكي المفاجئ من العدوان الإسرائيلي على غزة

أحداث فلسطين وإسرائيل، بدأت الخلافات بين إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحكومة اليمين المتطرف في تل أبيب تظهر للعلن، وهو ما انعكس شيئا ما على موقف واشنطن من الحرب على قطاع غزة.

وبدأت لهجة الولايات المتحدة الأمريكية عن العدوان الإسرائيلي على غزة تختلف عن بداية الحرب، وهو ما ظهر جليا في التقارير التي تبنتها وسائل إعلام أمريكية والتصريحات التي أدلى بها أعضاء إدارة بايدن والذين طالبوا جيش الاحتلال بتخفيف عملياته العسكرية في القطاع وتجنب استهداف المدنيين.

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فما السر وراء التغير الأمريكي المفاجئ من العدوان الإسرائيلي على غزة؟



أظهر تقرير إعلامي نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، تقف وراء التغير المفاجئ في الموقف الأمريكي المفاجئ من حرب غزة.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها، إن كامالا هاريس، أشعلت مزيدًا من الأجواء الساخنة في البيت الأبيض بسبب دخولها على خط الأحداث في غزة بُعيد تكليفها بالحوار والتشاور مع القادة العرب على هامش قمة المناخ "كوب 28"، التي استضافتها دولة الإمارات.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نائبة الرئيس الأمريكي هي من تقف وراء "توترات" في البيت الأبيض بعد ظهور مزاعم بأنها حثت بايدن وزملاءها على إظهار المزيد من الاهتمام إزاء الضحايا الفلسطينيين، الذين تستمر أعدادهم في الارتفاع، بفعل الهجمات الإسرائيلية المتزايدة.



تدخل كامالا هاريس في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي



وفي سياق متصل ذكر أحد المقربين من مكتب هاريس "إنها تريد من الولايات المتحدة أن تكون "أكثر صرامة" مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو"، و"أكثر قوة في السعي إلى تحقيق سلام طويل الأمد وحل الدولتين".



وأشار تقرير صحيفة التايمز البريطانية إلى أن هذه التوترات، التي نفاها البيت الأبيض، تأتي وسط علامات متزايدة على وجود احتكاك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وداخل الحزب الديمقراطي مع استمرار القصف الإسرائيلي لغزة.

الرئيس الأمريكي ونائبته، فيتو

ويأتي ذلك على الرغم من تعهد بايدن، مرارًا، بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل في حربها التي تشنها ردًا على هجوم حماس، إلا أنه حذَّر، مؤخرًا، - في تغير ملحوظ - من أن حكومة بنيامين نتنياهو تفقد الدعم الدولي بسبب "قصفها العشوائي" لغزة.

وفي أشد انتقاد لنتنياهو منذ بداية الصراع، دعا الرئيس بايدن رئيس الوزراء إلى تغيير حكومته اليمينية المتشددة، والتي قال إنها "تجعل من الصعب للغاية" تأمين سلام طويل الأمد في المنطقة".

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وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة "التأكد من أن بيبي (لقب نتنياهو) يفهم أنه في نهاية المطاف لا تستطيع إسرائيل أن تقول لا لإنشاء دولة فلسطينية".

بايدن يحض إسرائيل على إنقاذ أرواح المدنيين في غزة



لكن الإدارة الأمريكية نفت وجود أي خلاف بين الرئيس ونائبته التي يتمثل دورها بتقديم النصح والمشورة، تمامًا أسوة بباقي الطاقم، لبايدن، بحسب الصحيفة.

العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي "إن هاريس تريد أن تكون الضربات الإسرائيلية في غزة أكثر دقة للحد من الخسائر في صفوف المدنيين".

وشدد "كيربي" على أن نائية الرئيس جزء من البيت الأبيض والإدارة بأكملها التي لا تريد رؤية سقوط مزيد من الضحايا المدنيين في غزة.

وأيضا من معالم هذا التغير المفاجئ الذي طرأ على الموقف الأمريكي من الحرب على غزة:" أن شبكة السي إن إن التي كانت تدافع عن دولة الاحتلال بالأمس، سلطت اليوم في أحد تقاريرها الضوء على حجم الدمار والخراب الذي حل بقطاع غزة بسبب الحرب الظالمة التي شنها جيش الاحتلال".

وخلال التقرير المصور رصدت مراسلة شبكة السي إن إن الأمريكية، كلاريسا وارد، الفظائع والأزمة الإنسانية في قطاع غزة خلال زيارة إلى مستشفى ميداني في رفح تديره دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمكنت شبكة "CNN" من القيام بزيارة قصيرة هذا الأسبوع إلى غزة، لتكون أول محطة إعلامية غربية تصل إلى جنوب غزة لنقل ما يجري هناك وما يمر به سكانها في ظل حرب طاحنة تدور منذ أكثر من شهرين.



وفي السياق ذاته، قال مصدر فى الولايات المتحدة على صلة بالاستخبارات الأمريكية، اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد إطالة الحرب على غزة بهدف حماية بقائه سياسيا.

الاستخبارات الأمريكية تتهم نتنياهو



وقال المصدر القريب الصلة من جهاز الاستخبارات الأمريكية لشبكة "إن بي سي" اليوم، لدى نتنياهو حافز لإطالة أمد الحرب سعيا لحماية بقائه سياسيا.



و كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن قيادة أمريكا العالمية مهددة بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل فى عدوانها على غزة.



تهديد أهداف الأمن القومي الأمريكي



وقالت "سي إن إن" الأمريكية، إن "السؤال الجيوسياسي الكبير التالي حول الحرب في غزة ليس ما إذا كانت هذه الحرب ستعزل إسرائيل دوليا – فهذا ما حدث بالفعل. بل يتعلق الأمر بما إذا كان الدعم القوي من البيت الأبيض للعملية سيؤدي أيضًا إلى تنفير الولايات المتحدة من أصدقائها بطريقة قد تؤدي إلى تعريض أهداف الأمن القومي الأوسع للخطر بشدة".



وتابعت، كما أن الخسائر الفادحة التي لحقت بالفلسطينيين تزيد أيضًا من الثمن السياسي الذي يدفعه بايدن في الداخل مقابل دعمه لإسرائيل – وتثير الشكوك حول قدرته على تنشيط موقفه السياسي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024.

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