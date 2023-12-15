الجمعة 15 ديسمبر 2023
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سياسة

محلل سياسي: شدة المقاومة تجبر أمريكا على البحث عن حل لأزمة غزة ‏

المقاومة الفلسطينية،
المقاومة الفلسطينية، فيتو

 قال منتصر عمران، إن الأيام الأخيرة في  ساحة القتال على قطاع غزة شهدت مقاومة شديدة الضراوة ضد الجيش الإسرائيلي، مما دفع أمريكا وإداراتها لمحاولة زحزحة موقفهم بعض الشيء، وأصبحنا نسمع كلام من مسئولي الإدارة الأمريكية ذات نبرة تبحث عن إيجاد حل للقضية الفلسطينية والحديث عن غزة بعد الحرب. 

 

تغير تصريحات الإدارة الأمريكية والإسرائيلية 

وتابع: لم يقتصر هذا على الجانب الأمريكي الحليف القوي والداعم الأول لإسرائيل في حربها ضد المقاومة الفلسطينية، بل رأينا مسئولي الحكومة الإسرائيلية تتغير تصريحاتها بعض الشئ ويرجع ذلك كله بعد أن رأى الجيش الإسرائيلي مقاومة عنيفة وخاصة في جباليا وحي الشجاعية، حيث كلفتهم تلك المعارك خسائر غير مسبوقة في القوات آخرها مقتل ١٠ من قواته منهم ٧ من الضباط أحدهم نائب قائد كتيبة.

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واستكمل: بسبب شراسة المقاومة ظهر لأول مرة الخلاف في العلن بين بايدن ونتنياهو، حيث طالب بايدن نتنياهو بتغيير حكومته، كما طالبه بتغيير تكتيك الحرب وصيانة أرواح المدنيين وشدد على زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة تمهيدا لوقف إطلاق النار بالإضافة إلى مطالبة بايدن بضرورة إصلاح السلطة الفلسطينية حتى تستطيع حكم الضفة وغزة بعد انتهاء الحرب.

 

هزائم الجيش الصهيوني أمام المقاومة الفلسطينية

 وأوضح عمران أن هذه التغيرات تظهر أن المقاومة استطاعت بالفعل تلقين الجيش الإسرائيلي درسا لم يتوقعه وجعلت من غزة مقبرة لجنوده وضباطه، وهذا الذي دفع قادة إسرائيل إلى اللجوء لمصر، وشن اتفاقية جديدة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة بعد أن فشلت خطتهم في إطلاق سراحهم عن طريق العمليات العسكرية.

 

واختتم مؤكدا أنه يتوقع خلال الأيام المتبقية من هذا العام، أن تكون الحرب وصلت إلى محطتها الأخيرة بعد ردود الفعل العالمية الغاضبة لاستمرار الحرب على المستوى الشعبي الذي أثر على اتخاذ القرار لدى حكوماتهم بتغيير موقفهم الداعم لإسرائيل. 

 

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