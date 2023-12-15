الاتحاد الأوروبي يفشل في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي فشل في التوصل لاتفاق حول الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .



دعوة أوروبية لوقف إطلاق النار في غزة



وتجدر الإشارة إلى أن هناك مساعي داخل الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل عام 1967.



وفي السياق ذاته قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في وقت سابق، إن دمار قطاع غزة تجاوز الدمار الذي حل بمدن ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف المسرول الأوروبي في بيانه : "سنعد اقتراحات حول إدارة الحكم بغزة والسير نحو حل الدولتين رغم اعتراض حكومة إسرائيل، وسأقترح على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين بالعنف في الضفة الغربية".

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ويوم الاثنين الماضي عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم لبحث الخطوات التالية المحتملة ردا على الأزمة في الشرق الأوسط بما في ذلك حملة على الموارد المالية لحركة حماس وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسئولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية.

وفي اجتماع ببروكسل، استمع وزراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة أيضا إلى نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا أثناء مناقشة المساعدة الأمنية المستقبلية لكييف.



وبينما يصر مسئولو الاتحاد الأوروبي على أن مساعدة أوكرانيا على صد القوات الروسية تظل أولوية قصوى، فإن اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس أجبر التكتل على التركيز من جديد على الشرق الأوسط.

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وكشفت الحرب عن انقسامات عميقة وطويلة الأمد بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع بين دول الاتحاد الأوروبي.

لكن الوزراء سيحاولون إيجاد أرضية مشتركة أثناء بحث تقرير مناقشة من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي تحدد نطاقا واسعا من الخطوات التالية المحتملة.

وأدرج الاتحاد الأوروبي حماس بالفعل كمنظمة إرهابية، مما يعني أنه يجب تجميد أي أموال أو أصول لها في الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي: إنه أضاف محمد الضيف القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس ونائبه مروان عيسى إلى قائمته للإرهابيين الخاضعين للعقوبات.

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