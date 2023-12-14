الإعلام الأمريكي ينقلب على نتنياهو والحكومة الإسرائيلية (فيديو)

العدوان الإسرائيلي على غزة، تغير مفاجئ في موقف الإدارة الأمريكية والإعلام في واشنطن، فشبكة السي إن إن التي كانت تدافع عن دولة الاحتلال بالأمس، سلطت اليوم في أحد تقاريرها الضوء على حجم الدمار والخراب الذي حل بقطاع غزة بسبب الحرب الظالمة التي شنها جيش الاحتلال.



انقلاب أمريكي على حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل

وخلال التقرير المصور رصدت مراسلة شبكة السي إن إن الأمريكية، كلاريسا وارد، الفظائع والأزمة الإنسانية في قطاع غزة خلال زيارة إلى مستشفى ميداني في رفح تديره دولة الإمارات العربية المتحدة.

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أصبحت #CNN أول وسيلة إعلامية غربية تصل إلى جنوب #غزة بصورة مستقلة لنقل واقع الحال وما يمر به أهل القطاع..



إليكم ما قالته مراسلتنا @clarissaward عما شاهدته على أرض الواقع



تابعوا أولًا بأول تقارير فريق شبكتنا من هناك عبر الرابط التالي: https://t.co/cddGKzqPxJ pic.twitter.com/Vqe1t2uI9y — CNN بالعربية (@cnnarabic) December 14, 2023

وتمكنت شبكة "CNN" من القيام بزيارة قصيرة هذا الأسبوع إلى غزة، لتكون أول محطة إعلامية غربية تصل إلى جنوب غزة لنقل ما يجري هناك وما يمر به سكانها في ظل حرب طاحنة تدور منذ أكثر من شهرين.



وفي السياق ذاته، قال مصدر فى الولايات المتحدة على صلة بالاستخبارات الأمريكية، اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد إطالة الحرب على غزة بهدف حماية بقائه سياسيا.

الاستخبارات الأمريكية تتهم نتنياهو

وقال المصدر القريب الصلة من جهاز الاستخبارات الأمريكية لشبكة "إن بي سي" اليوم، لدى نتنياهو حافز لإطالة أمد الحرب سعيا لحماية بقائه سياسيا.

و كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن قيادة أمريكا العالمية مهددة بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل فى عدوانها على غزة.



تهديد أهداف الأمن القومي الأمريكي

وقالت "سي إن إن" الأمريكية، إن "السؤال الجيوسياسي الكبير التالي حول الحرب في غزة ليس ما إذا كانت هذه الحرب ستعزل إسرائيل دوليا – فهذا ما حدث بالفعل. بل يتعلق الأمر بما إذا كان الدعم القوي من البيت الأبيض للعملية سيؤدي أيضًا إلى تنفير الولايات المتحدة من أصدقائها بطريقة قد تؤدي إلى تعريض أهداف الأمن القومي الأوسع للخطر بشدة".



وتابعت، كما أن الخسائر الفادحة التي لحقت بالفلسطينيين تزيد أيضًا من الثمن السياسي الذي يدفعه بايدن في الداخل مقابل دعمه لإسرائيل – وتثير الشكوك حول قدرته على تنشيط موقفه السياسي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024.



وبعد عملية طوفان الأقصى وبداية العدوان الإسرائيلي على غزة، بدأ الإعلام الأمريكي في تزييف الحقائق في غزة لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي لتبرير العدوان على الأبرياء في القطاع



وكان خبر رؤوس الأطفال الإسرائيليين المقطوعة، أكبر خدعة نفذها الإعلام الأمريكي لدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي لتحصل على دعم دولي