الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على مستوطنات شمالي الاحتلال الإسرائيلي

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية شمالي دولة الاحتلال، اليوم الجمعة، في ظل إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني على مواقع تابعة لجيش الاحتلال.

صافرات الإنذار تدوي في شمالي إسرائيل

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن صافرات الإنذار دوّت في "عرب العرامشة" بالجليل الغربي، شمالي إسرائيل، في وقت تم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان تجاه موقع للجيش الإسرائيلي.
وبدورها، أفادت قناة "الميادين" بإطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية استهدف أحد مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة بلدة يارون على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفاد جيش الاحتلال بقيام قواته الجوية بمهاجمة البنية التحتية لـ"حزب الله" وتحييد ثلاثة مقاتلين على الأقل في لبنان. 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: إن القوات الجوية نفذت طلعة جوية صباح اليوم الجمعة وضربت نقاط تمركز لقوات "حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، ما أسفر عن تحييد 3 عناصر للحزب.

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استهداف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي

وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف 3 مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتجمعات لجنوده، في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وقال "حزب الله"، في بيان، إنه استهدف، أمس الخميس، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقعين للجيش الإسرائيلي، حيث استهدف بالمدفعية ثكنة "يفتاح" (بلدة قدَس اللبنانية المحتلة) وتجمعًا لجنوده في محيطها، كما استهدف تجمعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قلعة هونين (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
وأضاف أنه استهدف تجمعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف نقاط ‏انتشار جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "شوميرا" بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، بحسب البيان.
 

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