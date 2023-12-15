الجمعة 15 ديسمبر 2023
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حملة مكثفة لإزالة مخالفات البناء بـ 6 أكتوبر

إزالة مخالفة، فيتو
إزالة مخالفة، فيتو

شن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملة مكثفة؛ لإزالة مخالفات البناء المتمثلة في زيادة النسبة البنائية بالمخالفة لشروط التراخيص بالقطاع الجنوبي للمدينة.

وأكد المهندس عادل النجار رئيس الجهاز إزالة مخالفات البناء في مهدها، لافتا إلى أن الحملة استهدفت الأحياء الثاني والثالث والخامس وأسفرت عن إزالة روف مخالف بالقطع أرقام  ١٢٤٧ بالمجاورة الخامسة، ٦/ ٢٦، ٦/ ٣١ بالمجاورة السادسة بالحي الثاني وكذا القطعة رقم ٢١٢ عقد ثاني أرض المزاد بالحي الخامس والقطعة رقم ١٧٠٩ بالمجاورة الثامنة بالحي الثالث.

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ووجه "النجار"، الإدارات المعنية بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.

وطالب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الالتزام بشروط تراخيص البناء وعدم تنفيذ أعمال مخالفة؛ منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصا على الواجهة الحضارية للمدينة.

وحذر رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص، مؤكدا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار ٢٤ ساعة؛ لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.


وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن تأجيل قطع المياه عن مناطق: "العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عتمان، تفرعات شارع الجمهورية، طريق ١١"، والتي كان من المقرر أن يكون مساء اليوم الجمعة الموافق ١٥/ ١٢ / ٢٠٢٤.

وكانت الشركة أعلنت عن قطع المياه عن مناطق: "العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عتمان، تفرعات شارع الجمهورية، طريق ١١"، وذلك لمدة ٨ ساعات، ابتداءً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ١٥/ ١٢ / ٢٠٢٤ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١٦/ ١٢/ ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال إصلاح هبوط صرف صحي نتيجة كسر مفاجئ بخط صرف صحي قطر ٧٠٠ مم بشارع طراد النيل خلف المركز الطبي بالحوامدية، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط مياه أقطار ٤٠٠مم، ٢٨٠مم للتمكن من إصلاح هبوط الصرف الصحي.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نجحت في أول اختبار عملي لها، والمتمثل فى إدارة ومتابعة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه المغذي لمدينة برج العرب الجديدة، بقطر 1000 مم، أمس الخميس.

وأشار إلى أنه تم تجهيز وتشغيل الغرفة على أعلى مستوى بالتنسيق مع نظم معلومات القوات المسلحة، وتضم ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة، وخاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات والكوارث.

وأوضح وزير الإسكان، أنه فور حدوث الكسر المفاجئ في خط المياه المغذى لمدينة برج العرب الجديدة، بقطر 1000 مم، تلقت الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة، بلاغًا من غرفة إدارة الأزمات بجهاز مدينة برج العرب الجديدة، وعلى الفور تواصلت الغرفة المركزية مع المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث (كان متواجدًا بإحدى المدن الجديدة لتفقد المشروعات)، ومسئولى جهاز المدينة المتواجدين بموقع الكسر، لمتابعة أعمال الإصلاح بشكل مباشر.

وأشار المهندس أشرف فتحي محمود، إلى أن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، اتخذ على الفور الإجراءات المتبعة فى مثل هذه الأحداث، حيث تم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي لإبلاغ أهالى المدينة بانقطاع المياه بسبب الكسر المفاجئ لخط المياه المغذى للمدينة، وتوفير سيارات المياه الصالحة للشرب بأحياء المدينة لتلبية احتياجات السكان لحين انتهاء أعمال الإصلاح، بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وتشغيل خط مياه آخر لتغذية بعض الأحياء السكنية بالمدينة، وإحضار المعدات والمهام اللازمة لتنفيذ أعمال الإصلاح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وتفقد المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  لقطاع التنمية وتطوير المدن ومى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى والدكتورة هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان وبعض المسئولين بمعهد بحوث العمارة والإسكان مشروع الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاصمة.

كما شارك في الجولة نواب رؤساء أجهزة العاشر من رمضان والعبور الجديدة وأسوان وأكتوبر الجديدة ومسئولى الإشراف على مشروع الإسكان الأخضر من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لتلك الأجهزة  والمهندس/ أحمد إسماعيل ممثل الدعم الفنى بمكتب الوزير.

وزير الإسكان: إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه المغذي لبرج العرب الجديدة

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