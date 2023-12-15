الجمعة 15 ديسمبر 2023
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وزير الإسكان: إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه المغذي لبرج العرب الجديدة

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نجحت في أول اختبار عملي لها، والمتمثل فى إدارة ومتابعة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه المغذي لمدينة برج العرب الجديدة، بقطر 1000 مم، أمس الخميس.

وأشار إلى أنه تم تجهيز وتشغيل الغرفة على أعلى مستوى بالتنسيق مع نظم معلومات القوات المسلحة، وتضم ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة، وخاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات والكوارث.

وأوضح وزير الإسكان، أنه فور حدوث الكسر المفاجئ في خط المياه المغذى لمدينة برج العرب الجديدة، بقطر 1000 مم، تلقت الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة، بلاغًا من غرفة إدارة الأزمات بجهاز مدينة برج العرب الجديدة، وعلى الفور تواصلت الغرفة المركزية مع المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث (كان متواجدًا بإحدى المدن الجديدة لتفقد المشروعات)، ومسئولى جهاز المدينة المتواجدين بموقع الكسر، لمتابعة أعمال الإصلاح بشكل مباشر.

وأشار المهندس أشرف فتحي محمود، إلى أن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، اتخذ على الفور الإجراءات المتبعة فى مثل هذه الأحداث، حيث تم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي لإبلاغ أهالى المدينة بانقطاع المياه بسبب الكسر المفاجئ لخط المياه المغذى للمدينة، وتوفير سيارات المياه الصالحة للشرب بأحياء المدينة لتلبية احتياجات السكان لحين انتهاء أعمال الإصلاح، بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وتشغيل خط مياه آخر لتغذية بعض الأحياء السكنية بالمدينة، وإحضار المعدات والمهام اللازمة لتنفيذ أعمال الإصلاح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

تفقد المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  لقطاع التنمية وتطوير المدن ومى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى والدكتورة هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان وبعض المسئولين بمعهد بحوث العمارة والإسكان مشروع الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاصمة.

كما شارك في الجولة نواب رؤساء أجهزة العاشر من رمضان والعبور الجديدة وأسوان وأكتوبر الجديدة ومسئولى الإشراف على مشروع الإسكان الأخضر من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لتلك الأجهزة  والمهندس/ أحمد إسماعيل ممثل الدعم الفنى بمكتب الوزير.

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وكشف عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة عن الموقف التنفيذى ونسب الإنجاز لمشروع الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاصمة، كما عرض نواب رؤساء الأجهزة الأخرى الموقف التنفيذى للمشروعات للباقى المدن. 

 وأكد المهندس كمال بهجات على الشركات العاملة بالمشروع بزيادة نسب الإنجاز بمشروعات الإسكان الأخضر بالمدن الجديدة ويدخل هذا المشروع ضمن مبادرة سكن لكل المصريين وذلك استكمالا لتنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة من الجيل الرابع. 

وأوضح المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة أنه جارى حاليا إنشاء  عدد٩٥٣٤ وحدة سكنية ٤٢٢ عمارة بالمدينة ويشارك فى التنفيذ أكثر من ٥٠ شركة مقاولات متخصصة فى هذا المجال تحت إشراف المركز القومي للبحوث. 

إن ما يميز نموذج الإسكان الأخضر هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثات الكربونية  والتوفير فى استهلاك المياه والكهرباء نتيجةً الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي توفر ٢٠٪؜ من استهلاك المواطن من الكهرباء وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها  فى ري المسطحات الخضراء.

وأشار المهندس رئيس الجهاز إلى أنه تم عمل مسارات خضراء مستدامة ومسارات نقل مستدامة وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقي للاستفادة من ظلال الأشجار، وتم استخدام تربة موفرة فى استهلاك المياه وتم مراعاة حركة سير ذوى الاحتياجات الخاصة وعمل منحدرات عند مدخل كل عمارة وأشار سيادته إلى أنه تم عمل مسارات للدراجات بحوالى أكثر من ٥ كم طولى بمختلف المناطق.

 وأكد  المهندس عمار مندور أنه يتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع الشركات العاملة بالطرق والإسكان وكافة القطاعات بمشروع الإسكان الأخضر للتنبيه على ضرورة توفير الخامات اللازمة للمشروع لسرعة إنهاء الأعمال.

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