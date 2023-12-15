الجمعة 15 ديسمبر 2023
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محافظات

مواصلة تطوير الطرق وتركيب البلدورات والانترلوك بالبداري أسيوط

تركيب بلاط الانترلوك
تركيب بلاط الانترلوك بأسيوط، فيتو

  قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن مركز البداري واصل أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك بالشوارع استعدادًا لرصفها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي الحالي 2023/2024 وفقًا للإمكانات المتاحة لإضفاء المظهر الحضاري عليها مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجعلها بطريقة أسهل وأيسر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إطار جهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

 

تطوير ورفع كفاءة الطرق 

 كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإدراج مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع بكافة المراكز والقرى والمدن ضمن الخطة الاستثمارية لموازنة العام المالي الحالي بعد التأكد من توصيل جميع المرافق والتنسيق مع كافة الجهات وشركات المرافق للانتهاء منها حتى لا يتم حفر الشوارع مرة أخرى منوها إلى أن ملف رفع كفاءة الطرق يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي لإعادة الوجه الحضاري للمراكز والمدن مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

 

تركيب بلاط الانترلوك 

من جانبه أوضح محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري أنه جاري مواصلة أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بنطاق المركز بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط حيث تم المرور على الأعمال برفقة المهندس أسامة أحمد مدير وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة والمهندس محمد جمال نائب مدير المشروع وحافظ جلال ورضا خلف نائبا رئيس المركز لمتابعة استكمال وتركيب البلدورات والإنترلوك للأرصفة بعدد من الشوارع بدءًا كوبرى المرور وحتى كوبرى الخياط تمهيدًا لأعمال الرصف عقب الانتهاء من تسوية الطريق وفرش تربة رملية وذلك لتسهيل حركة مرور المواطنين. 

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ولفت رئيس المدينة إلى متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر لتسهيل حركة المرور في الطريق وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي عليه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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