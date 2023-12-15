الجمعة 15 ديسمبر 2023
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محافظات

تحرير 35 مخالفة بالغنايم والبداري في حملة تموينية بأسيوط

حملة تموينية بأسيوط،
حملة تموينية بأسيوط، فيتو

 شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط الأسعار وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وذلك في إطار خطة المحافظة لمراقبة الأسواق بالتنسيق مع التموين والأجهزة الرقابية المختلفة مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.

 

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق 

 وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز وأماكن تداول السلع الغذائية بهدف محاربة التجار المتلاعبين بقوت الناس وضبط الأسعار وحماية المواطن من جشع التجار والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لافتًا إلى متابعته بشكل يومي نتائج الحملات التموينية المنفذة بنطاق المراكز والمدن والأحياء.

 

إعدام زيت مستعمل وحلوى غير نظيفة 

 وفي هذا الصدد قامت الوحدات المحلية لمركز ومدينة الغنايم تحت تحت إشراف مصطفى علي رئيس المركز بحملة تموينية استهدفت سوق الغنايم بالإشتراك مع مع الإدارة الصحية قسم مراقبة الأغذية والإدارة البيطرية بالمركز تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع والمواد الغذائية لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين أسفرت عن تحرير 17 مخالفة تموينية وإعدام حوالى (20) لتر زيت طعام مستعمل كما تم إعدام ما يقارب من (5) كجم حلوى جافة غير نظيفة بها أتربة وشوائب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

 

كما تم متابعة أماكن عرض وبيع اللحوم المعروضة للمواطنين بالسوق والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ولم يتبين وجود مخالفات تتعلق بجودة وصلاحية اللحوم المعروضة.

إعدام زيت طعام مستعمل وتحرير 25 مخالفة تموينية بالغنايم والبداري بأسيوط

ضبط 90 مخالفة تموينية بديروط وإعدام 600 زجاجة خل بأسيوط

 كما نفذت الوحدة المحلية  لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم حملة على المخابز والمحال التحارية بمشاركة مسئولي إدارة تموين البداري وبعض رؤساء القرى وتم المرور على المخابز لضمان وصول خبز جيد ومطابق المواصفات  للمواطنين وتم تحرير 18 مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها.


تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط أعلنت في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو على مبادرة “صوتك مسموع” من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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