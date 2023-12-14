الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تعرف على أسعار السمك في أسواق الأقصر (بث مباشر)

السمك، فيتو
السمك، فيتو

قدمت « بوابة فيتو» بث مباشر من سوق شرق السكة في محافظة الأقصر، رصدت فيه أسعار الأسماك بمختلف أنواعها، والتي شهدت استقرارًا في الأسعار اليوم الخميس.


ووصل كيلو البلطى حجم صغير لـ 35 جنيها.

سعر البلطى حجم كبير 50 جنيها.

سعر كيلو سمك قشر من 80 جنيها.

سعر كيلو البياض حجم وسط من 75 جنيهات.

سعر كيلو البياض حجم صغير 65 جنيها.

سعر كيلو القراميط 100 جنيها.

سعر كيلو الخمري 70 جنيها.

سعر كيلو كلب الماء 80 جنيها.

وسجل سعر كيلو البلطي البلدي 20 جنيها.

Advertisements

وسجل سعر كيلو البلطي البلدي حجم متوسط 15 جنيها.


وسجل سعر كيلو البلطي البلدي حجم صغير 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المملح «الرنجة» 100 جنيها.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اسعار السمك أسعار السمك بالأقصر سوق شرق السكة بالأقصر أسواق السمك الأقصر محافظة الأقصر

مواد متعلقة

البصل الأبيض بـ20 جنيها، تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الأقصر (بث مباشر)

الأنبا يوساب يترأس صلوات جناز الراهب تادرس الشايب بالأقصر (صور)

كورنيش النيل بالأقصر يتجمل استقبالا لاحتفالات الكريسماس (وصور)

الأكثر قراءة

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

بعد مرور 19 عامًا، ساويرس يكشف من يقف وراء اغتيال ياسر عرفات

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

خبير هندسة فضاء باليابان يكشف سر فشل إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

هل تلقى أليو ديانج عرضا بلجيكيا؟ مصدر بالأهلي يرد

الزمالك يوجه الشكر لإبراهيم صلاح من تدريب فريق 2003 وتعيين سامح إسماعيل

جيش الاحتلال يعلن إصابة 648 جنديا منذ بدء العدوان البري في غزة

تجديد حبس عامل خطف نجل تاجر وأنهى حياته طمعًا فى طلب فدية بالخصوص

Advertisements

منوعات

المزيد

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

كأس العالم للأندية، الاتحاد الدولي يطلب قميص الأهلى لوضعه في متحف فيفا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر الجوافة يرتفع لـ14 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يواصل الارتفاع لـ90 جنيهًا بسوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 14-12-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

7 نسخ توج فيها منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا للكبار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بمواجهة الكثير من المشكلات

دعاء شهر جمادى الآخرة، 15 دعاء لاستقبال الشهر الجديد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية