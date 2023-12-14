تعرف على أسعار السمك في أسواق الأقصر (بث مباشر)
قدمت « بوابة فيتو» بث مباشر من سوق شرق السكة في محافظة الأقصر، رصدت فيه أسعار الأسماك بمختلف أنواعها، والتي شهدت استقرارًا في الأسعار اليوم الخميس.
ووصل كيلو البلطى حجم صغير لـ 35 جنيها.
سعر البلطى حجم كبير 50 جنيها.
سعر كيلو سمك قشر من 80 جنيها.
سعر كيلو البياض حجم وسط من 75 جنيهات.
سعر كيلو البياض حجم صغير 65 جنيها.
سعر كيلو القراميط 100 جنيها.
سعر كيلو الخمري 70 جنيها.
سعر كيلو كلب الماء 80 جنيها.
وسجل سعر كيلو البلطي البلدي 20 جنيها.
وسجل سعر كيلو البلطي البلدي حجم متوسط 15 جنيها.
وسجل سعر كيلو البلطي البلدي حجم صغير 20 جنيها.
وسجل سعر كيلو السمك المملح «الرنجة» 100 جنيها.
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