أسعار الأسماك اليوم، 70 جنيهًا أقل سعر لكيلو البوري في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 14-12-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الخميس

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الخميس، حيث تراوح سعر بلطي حجم متوسط بسعر من 58 إلى 62 جنيها، بلطي ممتاز كبير من 63 إلى 73 جنيهًا، سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الخميس

وسجل سعر بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 70 إلى 100 جنيه، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 110 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سمك موسى من 180 جنيهًا إلى 300 جنيه، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، مكرونة سويسي من 60 إلى 110 جنيهات، سمك برانيس إسكندراني من 60 إلى 110 جنيهات، سبيط من 180 إلى 320 جنيهًا، سعر مكرونة خليجي من 55 إلى 65 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 210 جنيهات في سوق العبور اليوم الخميس

وتراوح سعر قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، سابيا من 180 إلى 320 جنيهًا، مرجان ممتاز من 55 إلى 65 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا، كاليماري من 180 إلى 320 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 210 جنيهات، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر بربون ممتاز من 60 إلى 85 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 45 إلى 55 جنيهًا، بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، سمك دنيس من 90 إلى 220 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الخميس

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الخميس، سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج متوسط الحجم من 210 إلى 310 جنيهات، سعر جمبري كبير الحجم من 330 إلى 390 جنيهًا، جمبري جامبو من 410 إلى 490 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 90 إلى 190 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الخميس

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الخميس، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 70 إلى 80 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 115 جنيهًا.

وتراوح سعر باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، وقار من 75 إلى 125 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر ماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا.