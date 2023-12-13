أسعار الأسماك اليوم، 15 جنيهًا تراجعًا في سعر البوري بسوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 13-12-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الأربعاء

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الأربعاء، حيث تراوح سعر بلطي حجم متوسط بسعر من 60 إلى 66 جنيها، بلطي ممتاز كبير من 68 إلى 72 جنيهًا، سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الأربعاء

وسجل سعر بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 85 إلى 105 جنيهات، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 115 جنيهًا في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سمك موسى من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، مكرونة سويسي من 65 إلى 115 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 65 إلى 115 جنيهًا، سبيط من 190 إلى 310 جنيهات، سعر مكرونة خليجي من 60 إلى 70 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح سعر قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، سابيا من 190 إلى 310 جنيهات، مرجان ممتاز من 60 إلى 70 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 45 إلى 55 جنيهًا، كاليماري من 190 إلى 310 جنيهات، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر بربون ممتاز من 65 إلى 75 جنيهًا، بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، سمك دنيس من 90 إلى 210 جنيهات، بربون متوسط الحجم سعر من 50 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأربعاء

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج متوسط الحجم من 220 إلى 280 جنيهًا، سعر جمبري كبير الحجم من 300 إلى 400 جنيه، جمبري جامبو من 420 إلى 480 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 95 إلى 195 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 70 إلى 80 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 115 جنيهًا.

وتراوح سعر كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، وقار من 80 إلى 120 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر ماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا.