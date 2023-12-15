القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل 70 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة فى جنوب سيناء.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص "بينهم سيدتين" - "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة جنوب سيناء) لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

Advertisements

وكشفت التحقيقات غسل الأموال، عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.