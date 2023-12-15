الجمعة 15 ديسمبر 2023
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منوعات

ردا على تدنيس مسجد، مجهولون يقتحمون كنيس يهودي بتل أبيب ويرفعون الأذان فيه (فيديو)

جندي غسرائيلي يدنس
جندي غسرائيلي يدنس مسجد في جنين، فيتو

 تداولت مواقع التواصل فيديو قالت إنه يظهر "إقدام مجهولين على اقتحام كنيس يهودي في تل أبيب، ورفع الأذان فيه"، ردا على اقتحام جنود إسرائيليين مسجدا في جنين وتشغيل أغان عبرية فيه.

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الكنيس اليهودي فارغا ويترافق معه صوت أذان لم يعرف مصدره إن كان داخليا أو تسجيلا مرافقا.

هذا ولم تؤكد مصادر إسرائيلية صحة هذا الفيديو أو تنفيه.

أمس انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لجنود إسرائيليون وهم يؤدون صلاة تلمودية بمناسبة عيد حانوكا عبر مكبرات الصوت في أحد مساجد جنين عقب اقتحام المخيم.

وأظهرت مقاطع فيديو قيام أحد جنود الاحتلال، المقتحمين لجنين منذ ثلاثة أيام، باعتلاء منبر في مسجد في مخيم جنين بينما يصوره جندي آخر..

وقام جنود الاحتلال بتشغيل الأغاني العبرية، وأقام آخرون صلوات تلمودية داخل المسجد.

وأدان وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حاتم البكري، اعتداء القوات الإسرائيلية على المساجد في جنين وتدنيسها، وإقامة طقوس تلمودية داخلها، مؤكدا أن "تدنيس المساجد مخالف للأعراف الدولية ومن شأنه زيادة الاحتقان، وجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه".

وأكد أن "تدنيس المساجد مُخالف للأعراف الدولية ومن شأنه زيادة الاحتقان، وجر المنطقة إلى ما لا يُحمد عقباه"، مطالبا المُجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمراجع الدينية العالمية بإدانة هذا التصرف وتجريمه. 

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