من وسائل النقل إلى زجاجات المياه، 6 صور تكشف التزام مؤتمر المناخ 28 بالاستدامة البيئية

يتطلب تمكين التغيير العالمي خيارات وإجراءات هادفة من الجميع، لذا حرصت رئاسة مؤتمر المناخ COP28 على أن تعكس كل التفاصيل الصغيرة في المؤتمر الالتزام بالاستدامة البيئية بداية من وسائل النقل إلى زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام والمصاصات الورقية، وغيرها من الأدوات المستخدمة من قبل الجمهور والأطراف.

زجاجات مياه قابلة لإعادة الاستخدام

وأوصت رئاسة مؤتمر المناخ COP28 بشدة على إحضار زجاجة مياه قابلة لإعادة الاستخدام إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين والاستفادة من نوافير المياه الموجودة حول المكان، مشددة على أنه لا يسمح باستخدام البلاستيك أحادي الاستخدام في الموقع.

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النهج المتبع في تقديم الطعام في COP28

وسعت رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إلى زيادة التركيز على النظم الغذائية ضمن أجندة العمل العالمي للمناخ، من خلال تقديم خيارات الأطعمة والمشروبات المستدامة بيئيًا والمسؤولة اجتماعيًا واللذيذة والمغذية للجميع، مع استخدام أدوات مائدة طعام مصنوعة من الخشب أو الورق المقوى بعيدا عن البلاستيك.

وحرصت رئاسة مؤتمر COP28 على تقديم طعام وشراب مستدام وبأسعار معقولة ولذيذ ومغذي، خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ حيث قدم مؤتمر COP28 UAE قائمة طعام تعتمد إلى حد كبير على النباتات، مع التركيز على المنتجات المحلية والإقليمية وتعزيز استهلاك الأغذية الصديقة للبيئة.

وأعلنت رئاسة COP28 أنه سيتم تطبيق بعض السياسات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ، ومنها خلق بيئة آمنة وسهلة الوصول لجميع المشاركين والزوار أثناء إقامتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستخدام وسائل نقل مستدامة تعتمد على الطاقة الكهربائية 100%

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