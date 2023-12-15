الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مؤتمر الأطراف يوافق على استضافة أذربيجان لـ COP29 والبرازيل لـ COP30

مؤتمر الأطراف، فيتو
مؤتمر الأطراف، فيتو

وافق مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ على استضافة أذربيجان لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، والبرازيل كمضيف لمؤتمر الأطراف الثلاثين في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025.

وأكد سيمون ستيل الرئيس التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ أنه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29)، يتعين على الحكومات أن تضع هدفًا جديدًا لتمويل المناخ، يعكس حجم التحدي المناخي وإلحاحه، وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP30)، يجب عليهم أن يكونوا مستعدين بمساهمات جديدة محددة على المستوى الوطني تشمل الاقتصاد بالكامل، وتغطي جميع الغازات الدفيئة، وتتوافق بشكل كامل مع حد درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

Advertisements

 

تفعيل اتفاق باريس بشكل كامل

 وقال ستيل: "علينا أن نواصل مهمة تفعيل اتفاق باريس بشكل كامل"، وفي أوائل عام 2025، يجب على البلدان تقديم مساهمات جديدة محددة وطنيا، وكل التزام على حدة ــ في ما يتصل بالتمويل، والتكيف، والتخفيف ــ لابد أن يجعلنا متفقين مع عالم ترتفع فيه درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

وأضاف ستيل: “رسالتي الأخيرة هي إلى الناس العاديين في كل مكان أن يرفعوا أصواتهم من أجل التغيير، فكل واحد منكم يُحدث فرقًا حقيقيًا. وفي السنوات المقبلة الحاسمة، ستكون أصواتكم وتصميمكم أكثر أهمية من أي وقت مضى. وأحثك على عدم التراجع أبدا. وما زلنا في هذا السباق”.

واختتم ستيل حديثه بأن العالم بحاجة إلى إيجاد طريقة جديدة، ولقد عملنا بجد لتأمين مستقبل أفضل لشعبنا وكوكبنا لذا يجب أن نفخر بإنجازنا التاريخي.


 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأمم المتحدة آذربيجان اتفاق باريس تمويل المناخ مؤتمر الامم المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين مؤتمر الأطراف

مواد متعلقة

استخدمه الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة.. مخاطر الفوسفور الأبيض (إنفوجراف)

مؤتمر المناخ 28 بداية النهاية لعصر الوقود الأحفوري، أكثر من 700 مليون دولار التزامات صندوق الخسائر والأضرار حتى الآن

الموافقة على 83 مشروع تكيف من الصندوق الأخضر للمناخ بإجمالي 18.6 مليار دولار

رسميا، استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لحمایة البیئة البحریة 2025

تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ، دور مصر في نجاح مؤتمر 28 cop بالإمارات

الأمم المتحدة تكشف المطلوب من قادة العالم بشأن العمل المناخي في الفترة القادمة

إشادة واسعة باعتماد التقييم العالمى لتغير المناخ 2023 في مؤتمر دبي

مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات أبرز نتائج مؤتمر المناخ 28

الأكثر قراءة

وفاة الفنان عادل أنور بشكل مفاجئ

أخبار مصر: وفاة الفنان عادل أنور، ساويرس يعلق على خطة اغتيال السنوار، اتحاد الكرة يصفع الزمالك، الأهلي والاتحاد بالمونديال

جيش الاحتلال يزعم إيقاف جنود أقاموا صلاة يهودية داخل مسجد في جنين عقب اقتحامه

ردا على تدنيس مسجد، مجهولون يقتحمون كنيس يهودي بتل أبيب ويرفعون الأذان فيه (فيديو)

كأس العالم للأندية، موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة والقناة الناقلة

الزمالك راحة من التدريبات الجماعية اليوم قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

الأهلي vs اتحاد جدة.. كهربا يقود التشكيل المتوقع.. وكولر يراجع خطة المباراة.. والقناة الناقلة

نائبة بايدن تحث البيت الأبيض على التعاطف أكثر مع المدنيين الفلسطينيين

Advertisements

منوعات

المزيد

ردا على تدنيس مسجد، مجهولون يقتحمون كنيس يهودي بتل أبيب ويرفعون الأذان فيه (فيديو)

قرار ملزم بشأن المواقع الإباحية بجميع أنحاء العراق

بوتين يقدم اعتذارا نادرا بسبب ارتفاع أسعار البيض ويتهم الحكومة بالفشل

خبير فلك يكشف عن توقعاته لمباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 15-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 15-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 15-12-2023

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتقنين وضع الأجانب المقيمين في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة، الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 15 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية