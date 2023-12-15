مؤتمر الأطراف يوافق على استضافة أذربيجان لـ COP29 والبرازيل لـ COP30

وافق مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ على استضافة أذربيجان لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، والبرازيل كمضيف لمؤتمر الأطراف الثلاثين في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025.

وأكد سيمون ستيل الرئيس التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ أنه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29)، يتعين على الحكومات أن تضع هدفًا جديدًا لتمويل المناخ، يعكس حجم التحدي المناخي وإلحاحه، وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP30)، يجب عليهم أن يكونوا مستعدين بمساهمات جديدة محددة على المستوى الوطني تشمل الاقتصاد بالكامل، وتغطي جميع الغازات الدفيئة، وتتوافق بشكل كامل مع حد درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

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تفعيل اتفاق باريس بشكل كامل

وقال ستيل: "علينا أن نواصل مهمة تفعيل اتفاق باريس بشكل كامل"، وفي أوائل عام 2025، يجب على البلدان تقديم مساهمات جديدة محددة وطنيا، وكل التزام على حدة ــ في ما يتصل بالتمويل، والتكيف، والتخفيف ــ لابد أن يجعلنا متفقين مع عالم ترتفع فيه درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

وأضاف ستيل: “رسالتي الأخيرة هي إلى الناس العاديين في كل مكان أن يرفعوا أصواتهم من أجل التغيير، فكل واحد منكم يُحدث فرقًا حقيقيًا. وفي السنوات المقبلة الحاسمة، ستكون أصواتكم وتصميمكم أكثر أهمية من أي وقت مضى. وأحثك على عدم التراجع أبدا. وما زلنا في هذا السباق”.

واختتم ستيل حديثه بأن العالم بحاجة إلى إيجاد طريقة جديدة، ولقد عملنا بجد لتأمين مستقبل أفضل لشعبنا وكوكبنا لذا يجب أن نفخر بإنجازنا التاريخي.