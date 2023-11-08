الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

أسهم عباد الشمس، خدمة يقدمها مؤتمر المناخ COP 28 للتعرف على ذوي الإعاقات غير المرئية

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

هل تعرف معنى أشرطة أو أسهم عباد الشمس، إن شريط زهرة عباد الشمس حول الرقبة ليس اتجاهًا جديدًا في الموضة، لكن هذا الرمز تم توفيره في مؤتمر تغير المناخ COP 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة للفت نظر الضيوف والموظفين من أن الضيف يعاني من إعاقة خفية وقد يحتاج إلى مساعدة.

ويستخدم مؤتمر الأطراف 28 حبال عباد الشمس كأداة للوصول للتعرف على الأشخاص ذوي الإعاقات غير المرئية مثل التوحد وفقدان السمع.، مع العلم  أن الحبل يغطي مجموعة واسعة من الإعاقات وهو اختياري للارتداء إذا اخترت عدم الكشف عن إعاقتك. 

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فعلى سبيل المثال، عندما يرى أحد حراس الأمن شريط عباد الشمس حول رقبة أحد الأشخاص فإنه يأخذه مباشرة إلى صف المساعدة الخاصة، حتى يجنبه الوقوف في طابور اجتياز الفحوصات الأمنية.

أسهم عباد الشمس

وأوضحت رئاسة مؤتمر COP 28 أنه يمكن لمندوبي المنطقة الزرقاء استلام حبل عباد الشمس الخاص بهم من مكتب خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز الزوار 9. 

ويمكن لزوار المنطقة الخضراء استلام حبل عباد الشمس الخاص بهم في مراكز الزوار 2 و3 و5، وكذلك في مكاتب المعلومات في ساحات الوصول والترحيب.

جدير بالذكر أنه يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك.
وستوفر مدينة إكسبو دبي مساحة فريدة للمجتمع المدني والشباب والشعوب الأصلية والمشاركين من القطاع الخاص للتجمع، مما يمكّن الجميع من تقديم حلول للمنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء استجابة للحاجة الملحة للعمل المناخي.

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وستشهد المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف 28 في الإمارات العربية المتحدة إعادة تصميم البرامج وتوسيع كبير في المساحة المتاحة للرعاة، كما سيتم تخصيص المراكز في المنطقة الخضراء لتبادل المعرفة والتكنولوجيا والابتكار وتمويل المناخ والانتقال العادل للتوافق مع أجندة عمل رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وفي المنطقة الخضراء أيضا ستتاح للرعاة الفرصة لعرض التقنيات والحلول، بالإضافة إلى تبادل الأفكار مع الشركاء والمندوبين من جميع أنحاء العالم.
 جدول أعمال قمة المناخ لمدة أسبوعين

30 نوفمبر: الافتتاح
1 ديسمبر: القمة العالمية للعمل المناخي “خطابات الرؤساء”
2 ديسمبر: القمة العالمية للعمل المناخي “خطابات الرؤساء”
3 ديسمبر: يوم الصحة/الإغاثة والتعافي والسلام
4 ديسمبر: يوم المالية/التجارة/المساواة بين الجنسين/المساءلة
5 ديسمبر: يوم الطاقة والصناعة / التحول العادل / الشعوب الأصلية
6 ديسمبر: يوم العمل متعدد المستويات والتحضر والبيئة العمرانية / النقل
7 ديسمبر: يوم الراحة
8 ديسمبر: يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات
9 ديسمبر: يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات
10 ديسمبر: يوم الغذاء والزراعة والمياه
11 – 12 ديسمبر: المفاوضات النهائية

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