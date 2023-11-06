فصل النفايات وزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام، سياسات بيئية يتم تطبيقها في COP28

مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ هي مؤتمرات سنوية تعقد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وهي بمثابة الاجتماع الرسمي للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (مؤتمر الأطراف، COP) للتفاوض والاتفاق على إجراءات بشأن كيفية معالجة تغير المناخ والحد من الانبعاثات ووقف ظاهرة الاحتباس الحراري، وتعتبر مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ هي أعلى هيئة في العالم لاتخاذ القرار بشأن قضايا المناخ وواحدة من أكبر الاجتماعات الدولية في العالم.

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ولضمان أن يكون مؤتمر COP28 في الإمارات العربية المتحدة حدثًا مستدامًا ومحايدًا للكربون، تلتزم COP28 UAE بتنفيذ نظام مستدام لإدارة الأحداث، معتمد وفقًا للمعايير الدولية لأنظمة إدارة استدامة الأحداث بالإضافة إلى ضمان أن الحدث سيكون محايدًا للكربون، ويتوافق مع المعيار الدولي لـ حياد الكربون.

وسيضمن المنظمون تقديم هذا الحدث بما يتماشى مع مدونة قواعد السلوك الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ولدعم ذلك، اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ستة مبادئ أساسية لإدارة الاستدامة (SGPs) تم تصميمها لضمان التخطيط المسؤول للحدث وتقديمه بطريقة شاملة ومتكاملة، وهي:

تعزيز السلوكيات المستدامة.

تقديم حدث محايد للكربون.

تصميم وإنتاج حدث آمن وشامل.

التأكد من أن جميع عمليات الحدث تعتمد ممارسات مستدامة.

توفير تجربة مستدامة.

إنشاء تراث دائم.



ويحدد نظام إدارة الأحداث المستدامة (SEMS) في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة أهدافًا محددة ستحكم طريقة تقديم الحدث وإدارته: ونستعرض معكم فيما يأتي السياسات البيئية الرئيسية في مؤتمر المناخ:



السياسات البيئية الرئيسية في مؤتمر المناخ

تحقيق حدث محايد للكربون: عن طريق قياس جميع الانبعاثات المتبقية ومراقبتها وتقليلها وتعويضها عند الضرورة، تعظيم كفاءة استخدام الموارد، وتقليل النفايات الناتجة عن الحدث من خلال: تشجيع تأجير وإعادة استخدام المواد، والدعم الفعال لفصل وتحويل النفايات من مكب النفايات بما في ذلك إهدار طعام؛ وعدم تشجيع استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وغيرها من المواد التي يصعب إعادة تدويرها.

التقليل من استخدام المياه: من خلال الإدارة الدقيقة للمياه في جميع أنحاء الأماكن؛ وتشجيع الزوار على استخدام مرافق إعادة التعبئة والزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام، وبالتالي تقليل نفايات التغليف أيضًا.

توفير خيارات غذائية مستدامة منخفضة الكربون ومتنوعة، من خلال: وضع قائمة طعام منخفضة الكربون مغذية ولذيذة؛ تعزيز استخدام الموردين المحليين حيثما كان ذلك ممكنا؛ ومن خلال تلبية احتياجات ومتطلبات وأذواق الزوار.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون هي الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وسيوفر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الإمارات العربية المتحدة فرصة هامة للعالم للالتقاء وتصحيح المسار ودفع التقدم للحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.

وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الإمارات العربية المتحدة بمثابة لحظة تحول للعالم ليتحد حول العمل المناخي الملموس ويقدم حلولًا واقعية، ويتطلب تحقيق ذلك التعاون بين المجتمع المدني والحكومات والصناعات والقطاعات.

